Профессия водителя особенно значима в энергетике

В акционерном обществе «Региональные электрические сети», в зоне ответственности которого находятся десятки тысяч километров линий электропередач и подстанций, имеется обширный автомобильный парк, состоящий из более чем 1000 единиц техники. Сюда входят как легковые и грузовые автомобили, так и различная специальная техника.

При этом на предприятии регулярно осуществляется комплексное обновление автопарка с поэтапным переходом на более современные модели. Наряду с проверенными временем УАЗами-«буханками» взамен существующих бригадных автомобилей приобретаются более современные и надежные (ГАЗ-27527 «Соболь»). А за оперативно-выездными бригадами, работающими в Новосибирске, закреплены УАЗ «Патриот-Пикап» с дополнительным оборудованием.

Такое обширное автомобильное хозяйство требует наличия высококвалифицированных водительских кадров, а также специалистов по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автотранспорта.

На предприятии уделяется особое внимание подготовке водительского состава, регулярно проводятся соревнования по профессиональному мастерству, сдача зачетов, повышение квалификации и другие мероприятия, направленные на поддержание высокого уровня подготовки автомобилистов.

Профессия водителя очень значима в любой отрасли, а в энергетике особенно. Ведь от их мастерства, знаний и навыков зависят безопасность вождения в любых погодных условиях, а, главное, оперативность прибытия аварийных бригад для устранения возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства.

Кроме тех, кто управляет автомашинами и спецтехникой, в Обществе работают люди, без труда которых невозможно представить выход ни одной единицы транспорта в рейс. Это сотрудники отдела эксплуатации и ремонта, служб механизации и транспорта филиалов АО «РЭС».

Эксплуатация и обслуживание автомобильного транспорта требует огромной ответственности, профессионального мастерства, выносливости и оптимизма. Именно эти, проверенные временем и ставшие традиционными для всех работников автотранспорта качества, вызывают особое уважение.

В преддверие профессионального праздника желаем всем работникам автомобильного транспорта здоровья, семейного благополучия, новых трудовых и профессиональных успехов. Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопутствует удача!

Фото предоставлено пресс-службой компании