Гастроли Севастопольского театра в Новосибирске

В Новосибирск с гастролями приезжает Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского, основанный в 1911 году. Впервые на сцене Новосибирского музыкального театра будут представлены спектакли: 18 июня «Мастер и Маргарита» (16+), 19 июня (16+) «Доходное место» (16+), 20 июня «Анна Каренина» (16+), 21 июня «Дядюшкин сон» (12+), 22 июня «#Тодасё» (12+) и «Самая рыжая сказка» (6+), 23 июня «Фабричная девчонка» (16+).

Сценическая постановка «Анны Карениной» режиссера Григория Лифанова вызвала исключительно восторженные отклики от критиков и зрителей. Сложный и многогранный спектакль отсылает нас к великой мысли Льва Толстого о месте любви в нашей жизни. С актерами театра зрители еще раз переживут извечные муки выбора главной героини.

Бессмертный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в сценическом решении Григория Лифанова как никогда уместен в современном мире: мистика и любовь, добро и зло, реальность и вымысел, все переплелось и стало запутанным. Разобраться в собственных чувствах и вспомнить знаменитые фразы из великого произведения, ставшие крылатыми, поможет зрителям великолепная игра актеров и незаурядный режиссерский подход.

Комедия «#Тодасё» по мотивам произведения Антона Чехова поставлена режиссером Никитой Гриншпуном вошла в лонг-лист спектаклей, номинированных на «Золотую маску», а также была участником различных фестивалей. В основу комедии были положены сразу шесть рассказов русского писателя, которые раскрывают тонкости нашего социума сразу с нескольких сторон. Спектакль сделан непохожим на типичный рассказ Чехова, и одновременно с этим похожим по глубине восприятия окружающего мира.

«Самая рыжая сказка» станет приятным музыкальным сюрпризом для маленьких зрителей, в которой происходят самые настоящие волшебства: робкие становятся героями, недруги хорошими друзьями, а те, кто считали себя некрасивыми станут вдруг удивительно прекрасными! Добрая музыкальная сказка перенесет ребят в мир чудес, покажет забавные и смешные ситуации, много веселых песен и танцев, и даже поиграет с ними со сцены. Режиссер-постановщик детского спектакля – Ольга Лукашевич.

Комедия «Доходное место» режиссера-постановщика Григория Лифанова по повести Александра Островского расскажет зрителям об извечной теме зависимости человека от любви от денег, заставит задуматься над вопросом искушения и верности своим убеждениям. На сцене будут знакомые всем герои повести в исполнении артистов Севастопольского театра.

Спектакль «Дядюшкин сон», поставленный режиссером Василием Сениным, станет воспроизведением фантасмагорического мира Федора Достоевского, где каждый желает быть кукловодом, но не куклой. И готов пойти на любые ухищрения, чтобы манипулировать людьми в своих интересах.

«Фабричная девчонка» драматурга Александра Володина поставлена режиссером Григорием Лифановым. В этой старой доброй сказке главная героиня Женя борется за свое право на личную жизнь. Еще в 50-е годы, когда пьеса была написана автором, она поразила всех своей достоверностью и правдивостью, и была поставлена во многих театрах страны.

Фото предоставлено пресс-службой театра

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