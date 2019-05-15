«В животноводстве мы прирастаем со знаком «минус» и повсюду вырезаем скот»

Депутаты заксобрания региона заявили о готовности согласовать изменения программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции на 2015-2020 годы», но с учетом серьезных замечаний, касающихся животноводческой сферы. Замечания эти связаны с состоянием отрасли производства молока. Как озвучил на заседании комиссии министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, по итогам 2018 года поголовье КРС в регионе осталось на уровне прошлого года, рентабельность производства составила 27%.

— В целом за 2018 год поголовье КРС в регионе не изменилось, — сообщил министр на заседании комитета по АПК регионального парламента. — По 24-м районам работа по развитию молочного скотоводства ведется, но очень много проблем. Недавно мы побывали в Чановском районе, на этой неделе будем работать в Венгеровском.

Как выяснилось в ходе обсуждения состояния молочной отрасли, стабильность числа голов КРС в регионе сохранилась только за счет трех районов, где находятся крупные предприятия: Ордынского (ЗАО Племзавод «Ирмень»), Маслянинского (ООО «Сибирская нива») и Каргатского (ООО «КФХ Русское поле»). В остальных же районах области поголовье КРС сокращается.

— Минус четыре тысячи голов КРС по предприятиям области. Приросли три района: Каргатский, Ордынский и Маслянинский (+5000 голов), — привел данные Евгений Лещенко. — Есть определенное снижение рентабельности, но оно, считаю, не катастрофично. В целом по прошлому году рентабельность по производству молока составила 27%. Но по разным районам она отличается. В Венгерово, к примеру, — 9%, в пяти хозяйствах области отрицательные показатели.

Комментируя слова министра, руководитель одного из предприятий-передовиков отрасли, председатель ЗАО «Племзавод «Ирмень», депутат Юрий Бугаков привел несколько цифр, иллюстрирующих состояние отрасли в большинстве районов.

— По итогам 2018 года в области только шесть районов, которые идут с небольшим плюсом по производству молока, а 24 района минусуют, — говорит Юрий Бугаков. — Если убрать Маслянинский комплекс, то получим минус 77 тонн в день. То же самое касается маточного поголовья. За счет Маслянино — плюс, а в целом по области — минус. Скоро будет только Маслянинский комплекс и еще несколько районов. Вообще надо задуматься над тем, нужны ли на государственном содержании районы, где производство молока составляет 1,6, 5, 6 тонн в день? Содержим огромный аппарат управления района на полторы тонны молока?! В Колыванском районе, который я всегда считал благополучным, производится 12 тонн. На 12 тонн молока район разве можно держать? В животноводстве мы прирастаем со знаком «минус» и повсюду вырезаем скот. Мы должны сделать правильный анализ и довести до руководства области, что ситуация в сельском хозяйстве если не критическая, то близкая к критической. Без конца ликвидируются хозяйства, добавляются брошенные земли, режут безбожно коров. Когда мы боимся сказать об истинном положении дел — это самое страшное. Надо поехать в села и посмотреть, что там творится. А там творится полная деградация!

Его дополнил коллега по депутатскому корпусу, гендиректор ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой. По словам депутата, на территории его округа в Баганском районе уже были случаи, когда скот в хозяйствах числился в лучшем случае только на бумагах, в то время как на самом деле его уже не было.

— К примеру, Палицкий сельсовет, — говорит депутат. — Там было 3200 человек, 53 тысяч га угодий, 1250-1300 голов дойного стада, 300 рабочих. Сегодня все развалено. Скот просто ходит, но поголовье в области сохранено. Сейчас Савкино купили, говорят: коров заменим на высокоудойных. Начали вывозить — и не завезли. А будет по области нормально.Одна из заготконтор в Барабинской зоне в день недозаготавливает к уровню прошлого года почти 80 тонн молока. Фермерам выделяются деньги, но никто не знает, куда они девают молоко. Вы говорите, что в районах занимаются. Сельсоветы, где по 150 человек, тоже занимаются? А главы районов занимаются всем абсолютно — «не забудь за землю заплатить» и «почему не платишь?». Так нечем платить. Есть такое выражение: «Это же бизнес». Он, бывает, продается, а бывает, разваливается.

Вызвали сомнения аграриев и данные министерства относительно рентабельности отрасли, тем более что крупные предприятия, как ни парадоксально, как раз, по словам Евгения Лещенко, показали наименьшую рентабельность, а наибольшая — у «середнячков».

— Все мы видим эти сводки и видим минимальную положительную динамику. Но мы понимаем, чем это обеспечено, — заявил Олег Подойма. — Общая динамика идет на сокращение. Какие тут 27% рентабельности? Если такая рентабельность, где инвестиции, которые должны туда идти? Мы вводим общественность в заблуждение, когда не говорим о 24-х районах, где отрицательная динамика. Плюс лейкоз, который еще снизит это поголовье. Об этом надо говорить: какие пути решения проблемы, поддержки отрасли.

Депутаты поддержали предложение зампредседателя комитета Дениса Субботина: каждому самостоятельно изучить состояние отрасли на территории своего округа. А затем все вместе при участии минсельхоза будут разрабатывать пути решения проблемы.

По рейтингу Минсельхоза РФ Новосибирская область занимает пятое место среди регионов по реализации молока (1,7 тысяч тонн в сутки).

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