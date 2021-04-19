Газ, нефть и роботы: инновационные возможности для бизнеса в нефтегазовом секторе

Значительная экономия финансовых ресурсов и ускорение производственных операций, — лишь часть преимуществ цифры для нефтегазовых компаний. Подробнее — 28 мая.

Нефтегазовая промышленность является одной из отраслей, интенсивно развивающей цифровые технологии. Сегодня инновации внедряются на каждом этапе разработки месторождений: от геологоразведки и бурения скважин, до эксплуатации месторождений и поддержания экологии. Одна из причин, подтолкнувших бизнес к цифровизации — усложнение добычи природных ресурсов. С каждым годом происходит постепенное исчерпание запасов разрабатываемых месторождений, падают объемы добычи нефти в традиционных нефтедобывающих регионах, увеличивается себестоимость добычи и растут риски невыполнения планируемых показателей разработки.

В эпоху Индустрии 4.0 избежать негативных последствий нефтегазовому сектору помогает искусственный интеллект. Проекты с применением ИИ значительно повышают эффективность производственных процессов. Цифровые системы, применяемые ведущими компаниями отрасли, позволяют проводить анализ данных при разведке в 6 раз быстрее и на 30% точнее, увеличивают эффективность проходки с пласта с 90% до 95%, уменьшают количество нерентабельных обработок на 50%.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил: «Государство серьезно подходит к вопросу цифровизации нефтегазовой отрасли, но важно отметить и инициативу со стороны бизнеса. Российские нефтегазовые компании в полной мере осознают преимущества цифры и не только готовы к сотрудничеству с государством и вложениям в развитие «умных технологий», но и к самостоятельной разработке инновационных проектов для своей отрасли». Пилотные проекты, реализуемые нефтедобывающими компаниями («Газпром нефть», «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл») в последние годы, показали особую эффективность применения методов искусственного интеллекта в процессах разведки месторождений и добычи».

Цифровизация нефтегазовой отрасли набирает обороты, и в этом отрасли необходима поддержка государства. На текущий момент уже имеется более 20 различных инструментов поддержки технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Работа по усовершенствованию мер государственной поддержки ведется Минэнерго совместно с Минпромторгом России, Минцифры России и представителями отраслевых нефтегазовых и энергетических компаний. В этом году ожидается представление в Правительство Российской Федерации концепции и «дорожной карты» по роботизации нефтегазовой отрасли, разработанной Минэнерго России, совместно с Центром компетенций по робототехнике ПАО «Газпром нефти» и другими лидерами отрасли. Одним из основных документов в этой сфере является Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2019 года №1598 «О государственной поддержке цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы».

Член Общественного совета Министерства экономического развития РФ, Член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев утверждает, что «инвестиции в цифровизацию очень выгодны для нефтегазового сектора и для бюджета страны в целом». По прогнозам Минэнерго России, суммарный эффект от реализации цифровой трансформации к 2035 году оценивается в более чем 700 млрд руб. в год, что достигается за счёт снижения затрат на разведку и добычу на 10-15%, сроков вводов в эксплуатацию объектов — на 40%.

В сложном процессе цифрового перехода поддержать диалог между бизнесом и государством смогут участники Forum.Digital Oil&Gas. Форум дает широкие возможности для обмена опытом и обзора мировых технологических трендов в нефтегазовой отрасли, презентации лучших кейсов и решений по цифровизации отрасли от ведущих IT-интеграторов и нефтегазовых компаний, знакомства с перспективными startup-проектами.

Зарегистрироваться и подать заявку на участие в Forum.Digital Oil&Gas можно на сайте.

Фонд развития цифровой экономики – институт цифровой трансформации, который оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмену кейсов их интеграции.