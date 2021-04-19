Налоговая передумала банкротить «Линевский домостроительный комбинат»

Арбитражный суд Новосибирской области согласовал мировое соглашение между ООО «Линевский домостроительный комбинат» и Межрайонная ФНС №3 по Новосибирской области. Поручителем выступила ООО Инвестиционно-строительная компания «Магнум». Учредителем обеих копаний является бизнесмен Николай Косулин.

Согласно условию мирового соглашения, «ЛДСК» должна погасить всю задолженность по налогам в федеральный и областной бюджет в размере 63 млн. рублей в течение 4 лет.

Напомним, первый иск в отношении «ЛДСК» налоговая подала 10 лет назад. На тот момент копания вышла на внешнее управление и имела статус открытого акционерного общества. В 2016 году учредитель компании сменил форму собственности на ООО. В 2019 году Межрайонная ФНС №3 по Новосибирской области вновь подала на банкротство фирмы. В январе 2021 года налоговая предприняла третью попытку инициировать процедуру банкротство комбината.

«Линевский домостроительный комбинат» выпускает железобетонные изделия с 1976 года. Одно из крупнейших предприятий региона по производству железобетонных изделий для строительства. В год комбинат производит до 120 000 квадратных метров плит для крупнопанельного домостроения (КПД). На сегодняшний день на комбинате трудятся более 300 человек, говорится на сайте компании. По данным открытых источников, в 2020 году выручка компании составила 168 млн рублей (в 2019 — 312 млн руб), прибыль — — 97 млн (-19 млн руб).