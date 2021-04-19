В Новосибирске в суд направлено уголовное дело по валютным махинациям на 3 млрд рублей

Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, на территории Новосибирской области и Алтайского края участники преступного сообщества, используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля. В период с января 2016 по декабрь 2019 года указанные лица совершили незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.

— Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. В отношении одной из участниц преступного сообщества, обвиняемой в совершении преступления и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве — 41-летней жительницы Искитима, расследование уголовного дела завершено, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.