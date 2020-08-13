Новосибирская область получила второй транш финансовой помощи из федерального бюджета

Новосибирской области направлено 2,5 млрд рублей на частичную компенсацию недополученных доходов в связи ухудшением ситуации в экономике, вызванной пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что средства перечислены Минфином России – это второй транш дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета.

Как пояснили в министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области, первый транш в размере порядка 2 млрд рублей был получен из федерального бюджета в мае текущего года. Средства выделены в соответствии с поручением президента Российской Федерации и на основании распоряжения Правительства РФ.

— Оказанная федеральная поддержка позволит нашему региону частично компенсировать недополученные доходы в связи ухудшением ситуации в экономике, вызванной пандемией коронавируса, и будет направлена на первоочередные, социально-значимые расходы областного бюджета. Кроме того, часть федеральной поддержки будет также направлена в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области на аналогичные цели, — подчеркнули в региональном правительстве.

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