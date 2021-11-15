«Газовикам» продлили сроки

Суд Центрального района Новосибирска продлил сроки содержания под стражей учредителю и директору ООО «Инская» Алексею Савлуку и директору и учредителю ООО «Сибгаз» Роману Гармидеру. Инженеру заправочной станции Геннадию Киселю продлен срок пребывания под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 09.11.2021 продлен срок содержания под стражей в отношении Гармидера Р.И. на 03 месяца 00 суток, а всего — до 08 месяцев 00 суток, то есть до 14 февраля 2022 года, — говорится в сообщении пресс-службы. — Савлука А.А. — на 03 месяца 00 суток, а всего — до 07 месяцев 08 суток, то есть до 14 февраля 2022 года. Продлен срок домашнего ареста в отношении Киселя Г.В. на 03 месяца 00 суток, всего — до 07 месяцев 30 суток, с сохранением ранее установленных судом запретов.

Напомним, что уголовное дело в отношении подозреваемых было возбуждено после взрыва газозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска в середине июня. По версии следствия, руководство указанных организаций не приняло мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. В результате площадь возгорания составила 1200 кв. м, пострадали более 30 человек, включая работников подразделений МЧС, принимавших участие в ликвидации пожара. Кроме того, взрыв на заправочной станции в Октябрьском районе стал поводом для правительства региона, областной прокуратуры и мэрии Новосибирска инициировать проверки всех газовых автозаправочных станций, расположенных на территории города. В частности, руководству мэрии было поручено тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.

Одновременно с делом в отношении Гармидера и Савлука в Центральном суде идет рассмотрение в Октябрьском районном суде исков новосибирцев, чье имущество пострадало в ходе пожара. Общая сумма исковых требований превышает 10 млн рублей.