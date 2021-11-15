В областном правительстве игнорируют потенциальные аварийные дома

Сразу несколько обращений — от мэрии и от первой декабрьской сессии горсовета Новосибирска — будут направлены губернатору области и профильному министерству относительно софинансирования работ по снижению аварийности старых зданий, выведенных из фонда модернизации ЖКХ. Такие решения были озвучены в ходе бюджетных слушаний в конце прошлой недели.

— Уже программа подготовлена, конкретные цифры есть, — сообщает председатель постоянной комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Есть резон сессией обратиться к губернатору, нужен искусственный толчок. Мы уже говорили на всех уровнях, что такая необходимость есть — большое количество домов не получают эти деньги на ремонт. Будем готовить обращение, потому что просто ни в какие ворота не лезет.

Как следует из ответов на соответствующие вопросы депутатов горсовета начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева, на протяжении последних трех лет область «кидает» город, хотя по закону должна выделить средства. Со своей стороны муниципалитет ежегодно закладывает необходимую часть суммы.

— Дома, которые имеют износ в 70% и больше, все прописаны (Постановлением правительства. — Ред), — говорит Перязев. — Механизм определен для возврата их в программу капитального ремонта — снижение износа за счет выполнения как раз-таки этих видов работ. Но профильное министерство это не софинансирует. Поэтому мы также в ответ это не софинансируем. У нас деньги на все эти вопросы заложены. Но пока мы не видим отклика со стороны областного правительства. С нашей стороны 90 млн рублей каждый год планируются. Потребность в этом очень большая, но нет отклика со стороны областного правительства.

Отметим, что, как уже сообщалось ранее, жителям не потенциально, а реально аварийных домов везет в большей степени. Новосибирская область участвует в федеральной программе по ускоренному расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По данным МинЖКХ, в целом по программе до 2023 года в регионе предстоит расселить 55 тысяч кв. м жилья или 3 тысячи жителей. Основной аварийный фонд расположен в Новосибирске (30 тысяч кв. м) и Искитиме. В среднем в год аварийными в области признаются от 20 до 45 тысяч «квадратов». Сегодня застройщики должны предоставить жителям аварийных домов в рамках МИПов около 15 тысяч кв. м до 2026 года. На финансирование ускоренной программы в регионе заложены 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) — средства муниципальных образований. В перечень домов, попадающих под действие программы, были включены 208 домов в районах области и 44 — в Новосибирске. Всего предстоит расселить дома общей площадью 106,9 тысячи кв. м, где проживают около 7 тысяч человек.