В областном правительстве игнорируют потенциальные аварийные дома

Сразу несколько обращений — от мэрии и от первой декабрьской сессии горсовета Новосибирска — будут направлены губернатору области и профильному министерству относительно софинансирования работ по снижению аварийности старых зданий, выведенных из фонда модернизации ЖКХ. Такие решения были озвучены в ходе бюджетных слушаний в конце прошлой недели.
— Уже программа подготовлена, конкретные цифры есть, — сообщает председатель постоянной комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Есть резон сессией обратиться к губернатору, нужен искусственный толчок. Мы уже говорили на всех уровнях, что такая необходимость есть — большое количество домов не получают эти деньги на ремонт. Будем готовить обращение, потому что просто ни в какие ворота не лезет.
Как следует из ответов на соответствующие вопросы депутатов горсовета начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева, на протяжении последних трех лет область «кидает» город, хотя по закону должна выделить средства. Со своей стороны муниципалитет ежегодно закладывает необходимую часть суммы.
— Дома, которые имеют износ в 70% и больше, все прописаны (Постановлением правительства. — Ред), — говорит Перязев. — Механизм определен для возврата их в программу капитального ремонта — снижение износа за счет выполнения как раз-таки этих видов работ. Но профильное министерство это не софинансирует. Поэтому мы также в ответ это не софинансируем. У нас деньги на все эти вопросы заложены. Но пока мы не видим отклика со стороны областного правительства. С нашей стороны 90 млн рублей каждый год планируются. Потребность в этом очень большая, но нет отклика со стороны областного правительства.
Фото pixabay.com — byrev
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