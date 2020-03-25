«Газпром межрегионгаз Новосибирск» напоминает о дистанционных сервисах

Для удобства абонентов в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» действуют дистанционные сервисы, позволяющие решить большинство вопросов по газоснабжению без посещения абонентских пунктов компании. Так, потребители могут оплатить потребленный газ, передать показания приборов учета, уточнить задолженность, получить консультацию специалиста, подать оферту для заключения договора поставки природного газа

— Мы стремимся, чтобы дистанционные сервисы были доступны в любое время и в любом месте. Именно поэтому их перечень (как собственных, так и предоставляемых партнерами) постоянно расширяется, — рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова.

Дистанционные сервисы «Газпром межрегионгаз Новосибирск»

Сайт ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» www.nrg.org.ru:

Позволяет подать оферту для заключения договора поставки природного газа.

После регистрации в «Личном кабинете» можно уточнить задолженность, передать показания счётчика и оплатить потребленный газ.

По номеру лицевого счета без регистрации на сайте можно оплатить потребленный газ и передать показания счетчика.

Оставить обращение, задать вопрос специалисту компании можно с помощью сервиса «Обратная связь».

Единая справочная для абонентов Новосибирской области 8 800 250-98-27 (звонок бесплатный, в рабочее время): задать вопрос по расчетам, передать показания приборов учета, получить консультацию.

Автоответчик (+7 383) 241-97-39: передать показания счетчика.

Передать показания в SMS: на номер +7 913 926-36-37 (или +7 913 756-83-06) написать: Лицевой счет#Показания.

Передать показания в WatsApp: на номер +7 958 451-31-15 написать: Лицевой счет#Показания.

Передать показания в электронном письме: на адрес gaz54@mrg54.ru написать: Лицевой счет#Показания.

Фото: James Rhodes