Лидер строительного рынка выдал ключи более 140 семьям от дома в центре Новосибирска

— Я всегда мечтала жить в современном, красивом доме в самом центре Новосибирска. Моя мечта осуществилась. Реальность даже превзошла ожидания. Стильные и просторные подъезды, качественная отделка квартиры. Получение ключей — это как начало новой истории в твоей жизни, и ты веришь, что она будет счастливой и особенной, — поделилась одна из обладательниц квартиры в «Доме на Шамшиных».

«Дом на Шамшиных» расположен в Центральном районе Новосибирска. Метро, престижные школы (в том числе гимназия №1 и экономический лицей), лучшие детские образовательные учреждения, ТРК «Галерея Новосибирск», развлекательные центры, культовые рестораны нашего города, кинотеатр, стадион «Спартак», Центральный парк и Центральный рынок — все находится в шаговой доступности.

Сейчас в «Доме на Шамшиных» можно приобрести трехкомнатные квартиры 85-91 кв. м, планировки которых легко трансформируются под потребности жителей, зонирование жилых и нежилых зон определяет только желание семьи. Разнесенные спальни, два санузла, просторные кухни-гостиные и выделенные места под гардеробные, зоны хранения — эти характеристики делают проживание в такой квартире удобным и уютным для всей семьи.

Важная составляющая комфорта для владельцев квартир «Дома на Шамшиных» — подземный паркинг. Новоселам не придется тратить время на поиски свободного парковочного места. Кроме того, на автомобиль не будут воздействовать погодные факторы. Машина всегда останется чистой, а зимой ее не нужно будет прогревать с утра или откапывать из-под снега. Внутрь паркинга можно попасть на лифте с любого этажа дома, не выходя на улицу.

ГК «Расцветай» — лидер строительного рынка. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, в 2021 году ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв. м, 2738 квартир. Большинство проектов было введено в эксплуатацию досрочно. Высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а, +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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