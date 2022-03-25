Лидер строительного рынка выдал ключи более 140 семьям от дома в центре Новосибирска

— Я всегда мечтала жить в современном, красивом доме в самом центре Новосибирска. Моя мечта осуществилась. Реальность даже превзошла ожидания. Стильные и просторные подъезды, качественная отделка квартиры. Получение ключей — это как начало новой истории в твоей жизни, и ты веришь, что она будет счастливой и особенной, — поделилась одна из обладательниц квартиры в «Доме на Шамшиных».
«Дом на Шамшиных» расположен в Центральном районе Новосибирска. Метро, престижные школы (в том числе гимназия №1 и экономический лицей), лучшие детские образовательные учреждения, ТРК «Галерея Новосибирск», развлекательные центры, культовые рестораны нашего города, кинотеатр, стадион «Спартак», Центральный парк и Центральный рынок — все находится в шаговой доступности.
Сейчас в «Доме на Шамшиных» можно приобрести трехкомнатные квартиры 85-91 кв. м, планировки которых легко трансформируются под потребности жителей, зонирование жилых и нежилых зон определяет только желание семьи. Разнесенные спальни, два санузла, просторные кухни-гостиные и выделенные места под гардеробные, зоны хранения — эти характеристики делают проживание в такой квартире удобным и уютным для всей семьи.
Важная составляющая комфорта для владельцев квартир «Дома на Шамшиных» — подземный паркинг. Новоселам не придется тратить время на поиски свободного парковочного места. Кроме того, на автомобиль не будут воздействовать погодные факторы. Машина всегда останется чистой, а зимой ее не нужно будет прогревать с утра или откапывать из-под снега. Внутрь паркинга можно попасть на лифте с любого этажа дома, не выходя на улицу.
Центр продаж квартир компании «Расцветай»:
ул. Вокзальная магистраль, 8а, +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
VK
канал Яндекс-Дзен
Телеграм-канал
ООО «СЗ «Дом на Шамшиных». Проектная декларация: наш.дом.рф
Фото предоставлены пресс-службой компании
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать