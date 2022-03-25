Швейцарское торговое подразделение «Лукойла» сократило операции из-за санкций

Трейдинговая «дочка» российской нефтегазовой компании «Лукойл» — швейцарская Litasco — сократила масштабы операций из-за санкций Запада против РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

— Компания резко сократила покупку сырой нефти для продажи и поставок, — пишет агентство со ссылкой на источники.

По их данным, Litasco, будучи единым оператором международной торговли группы «Лукойл», «обрабатывала более 3,6 млн баррелей нефти в день, в настоящее время она сконцентрирована на отправке сырой нефти на европейские заводы «Лукойла» и продаже продуктов переработки».

Агентство напомнило, что группе «Лукойл» принадлежит четыре нефтеперерабатывающих завода в России и три завода в Италии, Румынии и Болгарии.

Санкции в отношении российского нефтегазового сектора, введенные из-за специальной военной операции России на Украине, которая длится с 24 февраля 2022 года, не касаются непосредственно запрета на поставки нефти и газа из России. Тем не менее ЕС и США в несколько этапов ввели полный запрет на инвестиции в российский энергетический сектор, а также сделали невозможными поставки технологий и компонентов для разведки, добычи и переработки сырья на территории России. США при этом отказались от импорта российской нефти и нефтепродуктов.