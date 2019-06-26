«Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничил подачу газа более 30 теплоснабжающим организациям

С окончанием отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничил подачу газа более 30 организациям, осуществляющим теплоснабжение населения Новосибирской области, в связи с неплатежами за потребленный газ. Под ограничительные меры попали теплоснабжающие предприятия Новосибирского, Барабинского, Болотнинского, Каргатского, Черепановского, Коченевского, Колыванского, Искитимского, Мошковского, Ордынского, Татарского, Чановского и Чулымского районов, Бердска, Оби и Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального поставщика газа.

Отмечается, что теплоснабжающие организации остаются самой проблемной категорией потребителей — за год их просроченная задолженность выросла на 35%. Более того, теплоснабжающими организациями сформировано более 70% совокупного долга всех потребителей газа перед ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Среди крупнейших должников (на 01.06.2019): ФГУП «УЭВ» (339,4 млн рублей), ФГУП «Энергетик» (182,2 млн рублей), МУП «КБУ» (157,6 млн рублей), ООО «СибТЭК» (132,3 млн рублей), ООО «Генерация Сибири» (73,9 млн рублей), ООО «Татарская тепловая компания» (57,4 млн рублей), ООО «Центр» (26 млн рублей), МУП ЖКХ г. Барабинска (21,8 млн рублей), ООО «Чановская тепловая компания» (21,4 млн рублей).

— Можно констатировать, что в теплоснабжающей отрасли сформировался кризис неплатежей за потребленный природный газ. А учитывая, что введенное ограничение подлежит отмене только после погашения потребителем задолженности, у многих предприятий могут возникнуть проблемы с началом отопительного сезона, — прокомментировала ситуацию начальник отдела по реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Горячева.

В компании подчеркнули, что если установленная на период ограничения месячная норма потребления будет использована предприятиями до истечения месяца, поставщик имеет право принудительно уменьшить количество подаваемого газа, либо полностью прекратить подачу. Также законодательством предусмотрено, что газ, потребленный сверх установленного введенным ограничением объема, подлежит оплате по более высокой цене.

Помимо ограничения поставки газа законодательством предусмотрены — и применяются поставщиком газа — иные меры воздействия на должников: взыскание задолженности в судебном порядке и ежедневное начисление пени. Неплательщики, препятствующие введению ограничения потребления газа, привлекаются к административной ответственности.

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз Новосибирск»