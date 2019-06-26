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В Новосибирской области активизирована работа по проверке приборов учета

  • 26/06/2019, 10:02
За 4 месяца 2019 года было проверено более 3 тысяч приборов учета в Колыванском районе и более 163 тысяч по всей Новосибирской области.

В Новосибирской области активизирована работа по проверке приборов учетаСогласно п. 172 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442, сетевая организация обязана проводить проверки расчетных приборов учета потребителей и осуществлять контроль за правильностью снятия ими показаний таких приборов учета не реже 1 раза в год.

Персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» в рамках реализации долгосрочной комплексной программы мероприятий по работе с потерями электрической энергии проводит систематические рейды и проверки приборов учета потребителей на всей территории Новосибирской области.

Пристальное внимание специалистов АО «РЭС» сосредоточено на районах, расположенных в непосредственной близости к мегаполису, что обуславливает наличие большого количества «сезонных» проживающих – дачников. Эти потребители электроэнергии постоянно проживают в городе Новосибирске, но при этом их дома, используемые в качестве дачных, расположены на территории районов области. Все это создает сложности в работе персонала, так как попасть к прибору учета для проверки в таких домах крайне сложно.

Одним из участков, требующих особого внимания, является Колыванский район Новосибирской области. За 2018 год специалисты по работе с потерями Северного РЭС филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» совершили в этом районе более 9,5 тысяч обходов с целью проверки приборов учёта и снятию контрольных показаний у физических лиц. А уже за 4 месяца 2019 года было проверено более 3 тысяч приборов учета в Колыванском районе и более 163 тысяч по всей Новосибирской области.

При проведении контрольных мероприятий сотрудники АО «РЭС» выполняют проверку систем учета с использованием специальных инструментов и приборов, позволяющих оценить достоверность и надлежащее техническое состояние схемы учета. Важно понимать, что помимо контроля за правильностью работы «счетчика», специалисты проверяют техническое состояние и надежность прибора учета, что напрямую связано с безопасностью самих потребителей. Неправильное подключение, неисправность внутренних элементов, износ и нарушение целостности изоляции и другие повреждения таят в себе опасность поражения электрическим током и даже опасность возникновения пожара вследствие короткого замыкания. Также в ходе проверок специалисты по работе с потерями продолжают установку антимагнитных пломб на приборы учета абонентов с целью защиты систем и приборов учета от воздействия магнитами и несанкционированного доступа.

АО «РЭС» призывает потребителей отнестись с пониманием к процедуре проверки и не препятствовать допуску специалистов к приборам учета. Отдельно стоит отметить, что причины, по которым специалисты сетевой организации не смогли получить доступ к системе учета, могут быть объективными (отъезд, длительное отсутствие и т.д.). В данной ситуации потребитель имеет право согласовать с сетевой организацией дату проведения проверки.

Но намеренное затягивание процесса чревато определенными последствиями. Для потребителей, постоянно не допускающих специалистов к приборам учета, сетевая организация имеет право установить собственные расчетные системы учета электроэнергии на границе разграничения либо в собственных сетях и ввести их в расчеты в установленном порядке. Так в 2017-2018 годах силами филиала «Чулымские электрические сети» было установлено 103 таких прибора учета, в 2019 году планируется к установке еще 347 шт.

Кроме того, недопущение специалиста АО «РЭС» к прибору учета дает основание полагать, что потребитель просто пытается скрыть факт хищения электрической энергии путем воздействия на прибор учета с целью искажения его показаний.

За период 2017-2018 работниками филиала «Чулымские электрические сети» было выявлено 278 нарушений учета электрической энергии, по факту которых составлено актов фиксации неучтенного потребления на 4,722 млн кВт*ч. С начала 2019г. уже выявлено 70 нарушений учета электрической энергии на 1,097 млн кВт*ч.

Отметим, что все проверяющие имеют удостоверение установленного образца, которое они обязаны предъявить абоненту, а также одеты в фирменную спецодежду АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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