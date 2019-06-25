В Новосибирской области закуплено 12 тысяч доз полисахаридной менингококковой вакцины

Ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией в Новосибирской области находится на строгом контроле областного минздрава и Роспотребнадзора. По оценке специалистов заболеваемость не носит массовый характер – сейчас наблюдается ее циклический подъем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Сегодня проводится вакцинация заболевших и контактных с ними людей, вакцины есть в достаточном количестве. За месяц привито порядка 6 тысяч детей. Взрослое население тоже прививается, и общая цифра с начала месяца составляет практически 10 600 человек. В том числе проводится химиопрофилактика. Вакцина эффективная и переносится хорошо, повторных случаев заболевания после вакцинации не зафиксировано, — сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

По ее словам, в Новосибирской области на текущий год в плановом порядке за счет областных средств было закуплено 12 тысяч доз полисахаридной менингококковой вакцины группы А – именно такой группы сегодня наблюдается инфекция. Накануне дополнительно было выделено 20 млн рублей из областного бюджета для закупки вакцины разных групп.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова сообщила, что менингококковая инфекция имеет длительные промежутки пиковых подъемов – 20-30 лет, и сейчас речь идет о циклическом подъеме заболеваемости, но не о массовой эпидемии.

— Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится по месту проживания, учебы, работы заболевших. Под медицинским наблюдением остается 12 человек. Ситуация находится на контроле, — уточнила она.

Как отмечают специалисты, инфекция передается воздушно-капельным путем. Основные симптомы – слабость, тошнота, сильнейшая головная боль, сыпь на нижних конечностях и ягодицах и другие. Симптомы проявляются быстро, поэтому необходимо максимально оперативно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

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