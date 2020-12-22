S7 Airlines открывает рейсы из Новосибирска в Махачкалу

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 7 января 2021 года начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Махачкалу, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Отмечается, что авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Рейсы будут осуществляться еженедельно по четвергам на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo. Вылет из аэропорта Толмачево в 12:35, прилет в аэропорт Махачкалы в 13:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 14:00 и приземляется в Новосибирске в 22:00. Время в пути составит чуть более четырех часов.

Фото: Gensa Gensa