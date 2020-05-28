«Газпром нефть» оценивает стартапы

Вторая акселерационная программа StartupDrive от «Газпром нефти» завершается после четырех месяцев работы, финалистами стали девять российских и международных стартапов, занимающихся разработками в сферах логистики, такси, мобильной заправки, автосервиса, искусственного интеллекта. Часть стартапов во время программы поменяли заранее запланированный вектор развития в акселерации из-за ситуации с пандемией, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что для второго открытого набора в программу команда акселератора расширила географию скаутинга: помимо российских стартапов топливной и транспортной сфер, в отборе участвовали стартапы стран СНГ и Европы.

Так, по планам стартапа Mozen, специализирующегося на оптимизации процессов таксопарков и таксистов, к концу 2020 года онлайн-продажи топлива на АЗС «Газпромнефть» с приложением Mozen достигнут 4 млн литров. Решение основано на интеграции ряда собственных разработок «Газпром нефти» в IT-продукты стартапа.

Сервис поиска попутчиков среди коллег – Cårporate – проработал возможность уменьшения транспортных издержек для корпорации, а также коробочное решение по управлению автопарком и внешними такси-провайдерами для крупных компаний. Сервис позволяет снизить транспортные расходы до 30%, а также повышать вовлеченность персонала и снижать риски распространения COVID-19.

При помощи бизнес-кураторов и команды StartupDrive стартап Rubius готовит коробочное решение для производственных компаний, занимающихся строительством. Продукт позволит контролировать строительство объекта, получая объективную информацию об объеме проведенных работ и расходах.

По оценкам экспертов, вторая половина 2020 года станет временем для развития внутреннего туризма для всех стран мира. После ситуации, когда в большинстве стран были предприняты карантинные меры, граждане страны будут заинтересованы в путешествиях внутри одного государства. И стартап Road.Travel во время акселерации разработал более 100 маршрутов в крупных регионах — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Авторские маршруты включают в себя достопримечательности, гостиницы, автозаправочные станции. Любой маршрут можно оптимизировать под заданный бюджет и забронировать необходимые услуги всего в несколько действий.

— Гибкий подход позволил стартапам, команде StartupDrive быстро переориентироваться после существенного изменения экономической ситуации. К примеру, стартап Ucar – автомойки и сервис без сотрудников – вышел на совершенно новый для них рынок B2C. За время акселерации выручка в новом сегменте составила 6,5 миллионов рублей и продолжает расти. И если на начало акселератора сервис предоставлялся только в Москве, во время программы команда открыла представительство в Петербурге за 2 недели. Сейчас в сутки услугой пользуются до 1,5 тысяч автолюбителей, — отметил руководитель акселератора StartupDrive Константин Мусатов.

Ucar во время акселерации разработал для партнеров — автомоек — новую услугу дезинфекции автомобиля, а водителей, которые занимались доставкой каршеринговых автомобилей на мойки, переориентировал на курьерскую доставку. Стартап к завершению программы строит прогнозы о продолжении сотрудничества по формату revenue sharing, когда комиссионная выручка АЗС «Газпромнефть» будет достигать 90 млн рублей в год.

Партнер акселератора StartupDrive, основатель компании Disruptive.vc Дмитрий Масленников подчеркнул, что ниши, на которых сфокусирован акселератор StartupDrive – наиболее динамичны и подвержены постоянным изменениям.

— Они требуют особого внимания в условиях рыночных подвижек под влиянием нового пользовательского поведения, рыночных и технологических трендов после пандемии COVID19. Компания «Газпром нефть» – первая на моей памяти корпорация, не только осознавшая скорость и важность этих изменений вкупе с необходимостью быть гибкой, но и сумевшая оперативно подстроиться под трансформации, вовремя поймать свою волну. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается цель и стратегия акселератора, а правильность выбора стратегии и успех ее реализации подтверждает уже второй выпуск команд нашего акселератора, — сказал он.

После финала акселератора обе стороны – компания и каждый стартап – будут определять, в какой форме продолжать сотрудничество: партнерство, revenue sharing – разделение прибыли, участие «Газпром нефти» в капитале стартапа.

Первая акселерационная программа StartupDrive была запущена в апреле 2019 года. Участники – компании, которые разрабатывают и продвигают технологичные продукты в сферах грузоперевозок и антифрода, такси, каршеринга, а также в области городской автомобильной инфраструктуры. Выпускник первого акселератора – сервис эвакуаторов Cartaxi – интегрировал решение в мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть», ежемесячная аудитория которого составляет 1,6 млн человек.

Фото предоставлено пресс-службой компании