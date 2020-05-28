Льготная ипотека от 6,0% годовых в Банке Акцепт!

А Банк Акцепт не только сразу начал принимать заявки по данной программе, но и подготовил несколько выгодных предложений для своих клиентов:
Условия получения льготной ипотеки:
Воспользоваться президентской ипотекой могут граждане РФ – наемные работники, индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса, имеющие официальное трудоустройство и стабильный доход.
Максимальная сумма кредита в Москве – до 8 млн. рублей, в других регионах РФ – до 3 млн. рублей. При этом полученные средства могут быть использованы на приобретение только нового жилья в многоквартирном доме, в том числе строящемся. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.
Еще несколько важных пунктов:
Необходимо подать заявку в Банк Акцепт и в срок до 30 октября 2020 года подписать документы на ипотечный кредит. Для подачи заявки потребуется предоставить стандартный пакет документов. Подать заявку вы можете онлайн, либо обратиться в один из офисов банка.
Уточнить перечень необходимых документов, а также задать вопросы вы можете по тел.: 8-800-100-27-37 или у менеджеров в отделениях банка.
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
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