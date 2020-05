Сибирские установки для увеличения нефтеотдачи поставлены в Китай

Компания Xinjiang Xinyitong Petroleum Technology Co., Ltd ведет нефтедобычу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (город Карамай), где залегает большое количество битумной нефти, которую из-за вязкого состояния нельзя извлекать обычными способами. Ее пытались разжижать с помощью нагревания, химических растворителей, но наиболее эффективными оказались специальные бактерии, сообщает издание «Наука в Сибири». Отмечается, что для их применения в Xinjiang Xinyitong Petroleum Technology Co., Ltd была разработана специальная технология: бактерии закачивают в скважины и оставляют там на три месяца. За это время песчаник становится полностью чистым, а вся нефть скапливается в виде специального слоя, извлечь который уже не составляет особого труда.

Разработка ученых Научно-инженерного центра горных машин и геотехнологий Института горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН позволила значительно сократить время вынужденного простоя.

— Как известно, все процессы растворения и фильтрации ускоряются при вибровоздействии (так, чай быстрее становится сладким, если сахар перемешать ложечкой). По такому принципу работает и наша установка — виброисточник дебалансного типа. Если поставить его в скважину, то он способствует более ускоренному проникновению бактерий в пласт, вытеснению нефти водой и увеличению нефтеотдачи, — рассказывает руководитель научно-инженерного центра горных машин и геотехнологий ИГД СО РАН кандидат технических наук Андрей Савченко.

Такие виброисточники способны работать в скважинах глубиной свыше 3 000 метров и при внешнем давлении жидкости до 30 мегапаскаль. Кроме того, они могут применяться для очистки призабойной зоны пласта, при этом скважина из эксплуатации не выводится.

Установка полностью разработана в ИГД СО РАН, изготовлена на производственных мощностях института. После обращения китайских партнеров она была адаптирована под их условия. Ученые укомплектовали ее всеми необходимыми составляющими, сделали технологическую схему установки в скважину, смоделировали параметры вибровоздействия для ускорения фильтрации в скважине.

— Там довольно сложные условия — нефтяной пласт снизу и сверху подстилается водой. Нужно было сделать так, чтобы не было прорыва воды и выноса песка, которые могли бы вызвать разрушение пласта. Это всё тоже просчитывалось нами. Перед отправкой виброисточники испытывались на лабораторных стендах, — объясняет Андрей Савченко.

Оборудование поставлено в Китай, сейчас оно работает на пластах неглубокого залегания (300—400 метров). В дальнейшем планируется изготавливать такие виброисточники для глубин свыше трех километров. Кроме того, новосибирские ученые намерены адаптировать для добычи битумной нефти генераторы другого типа. Сейчас между ИГД СО РАН и Xinjiang Xinyitong Petroleum Technology Co., Ltd заключается лицензионное соглашение, согласно которому последняя сможет поставлять новосибирские скважинные виброисточники в другие нефтяные компании Китая.

Материал предоставлен изданием «Наука в Сибири»

Фото: pixabay.com, автор- sundem