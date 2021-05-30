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«Газпром» стал официальным спонсором Евро-2020

  • 30/05/2021, 11:42
Логотип «Газпрома» появится на аренах стадионов и баннерах турнира, кроме того, российская компания разработает для Евро-2020 уникальный трофей.

Как сообщает источник, ПАО «Газпром» вместо азербайджанской компании Socar стало спонсором чемпионата Европы по футболу. Эмблему Socar удалили из перечня спонсоров и партнёров предстоящего первенства.

«Газпром» же стал глобальным партнёром УЕФА сроком на три года. На Евро-2020 реклама российской компании будет размещена на аренах, которые примут матчи, баннерах турнира и в официальных бумагах.

Также, согласно условиям спонсорского договора, «Газпром» разработает трофей, который вручат автору самого красивого гола чемпионата. Впервые в истории приз будет выполнен в формате NFT и представит собой компьютерный невозобновляемый вариант произведения искусства, которое создаст популярный художник из России. В цифровом трофее зашифруют название первенства, основные ориентиры программы «Футбол для дружбы», а также имя и фамилию игрока, который удостоится награды.

Напомним, что сборная России на Евро-2020 поборется с Бельгией, Данией и Финляндией за выход из группы B. Турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июля 2021 года.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Евро-2020


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