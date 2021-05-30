Спрос на аренду машиномест в Новосибирске вырос в 2,4 раза

В Новосибирске спрос на аренду машиномест вырос в 2,4 раза (по сравнению с первым кварталом 2020 года), а на покупку — в 1,6 раза, интерес к аренде гаражей повысился в полтора раза, а к их приобретению — в 1,6 раза.

Помимо обеспечения легального статуса гаражей, высокий спрос поддерживается потребностью россиян в парковочных пространствах в условиях плотной застройки и нехватки мест для стоянки. Борьба со стихийным паркингом приводит к расширению платных зон, которые уже действуют в ряде российских городов (Санкт-Петербурге, Воронеже, Белгороде, Рязани, Туле, Калуге, Твери, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Тюмени, Курске, Сочи, Красноярске, Севастополе, Ярославле, Чебоксарах, Новосибирске и Махачкале) и планируются в Омске, Волгограде, Самаре, Челябинске, Астрахани и Ульяновске. Кроме того, в последние годы набирают популярность проекты, построенные в соответствии с новой концепцией «двор без машин», проживание в которых без владения собственным гаражом или машиноместом становится все более затруднительным, говорится в исследовании Авито Недвижимости.

— По итогам I квартала мы видим заметное повышение потребительской активности на рынке гаражей и, особенно, машиномест. Легализация данных объектов стимулирует рост интереса к ним: признание машиномест в качестве полноценных объектов недвижимости в 2016 году (согласно Федеральному закону № 315-ФЗ от 03.07.2016 г.) и одобренная в нынешнем году гаражная амнистия сделали возможным оформление таких объектов в собственность с дальнейшим правом распоряжения ими. К тому же потребность в подобных помещениях будет только расти в условиях дефицита пространств для автомобильных стоянок и расширения зон платной парковки в разных городах страны», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости в Авито Недвижимости.

В Новосибирске уровень предложения машиномест превысил прошлогодние отметки в 1,4 раза, при этом показатель в сегменте гаражей снизился на 15%. Ставки на аренду гаражей в городе сохранились на прежнем уровне (4 000 руб./месяц за объект), а на машиноместа увеличились на 11% год к году (5 000 руб./месяц за объект).

В Новосибирске количество объявлений, размещенных на сервисе, о продаже машиномест повысилось на 21%, а гаражей — снизилось на 17%. Приобрести гараж в городе в среднем можно было за 350 000 рублей/объект, что на 17% выше расценок предыдущего года, а машиноместо — за 520 000 рублей (+11% к значениям I кв. 2020 г.).

По данным мэрии Новосибирска, уровень автомобилизации в городе за 5 лет вырос на 30% — с 350 до 467 машин на 1000 жителей.