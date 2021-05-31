Актуальные корректировки в законодательстве для бизнеса

С 1 июня 2021 года результаты проверок можно будет оспорить на сайте госуслуг.

Если компанию не устроили результаты проверок, то она сможет через сайт обжаловать в досудебном порядке решения Роструда, Минпромторга, Роспотребнадзора и других ведомств. Подать жалобу можно через сервис на портале госуслуг в разделе «Жалоба на решение контрольных органов». На портале также возможно отследить стадии и результаты проверки и задать вопросы онлайн. Ответить на обращения компаний и индивидуальных предпринимателей ведомства обязаны в течение 20 рабочих дней.

С бывшими подрядчиками разрешили заключать договоры как с самозанятыми.

Закон прямо запрещает заключать договор с самозанятым — бывшим сотрудником, который уволился меньше двух лет назад. Иначе налоговики признают такой контракт обычным договором с физлицом, а значит, доначислят НДФЛ и страховые взносы. Минфин в недавнем письме признал, что ограничение распространяется только на случаи, когда у компании и физлица раньше были трудовые отношения. То есть нынешний самозанятый в недавнем прошлом был штатным сотрудником организации и заключал трудовой договор. Если же подрядчик ранее сотрудничал с компанией по ГПД (гражданско-правовой договор), то запрета на работу с ним в статусе самозанятого нет.

ФСН разрешили запрашивать документы, составляющие коммерческую тайну.

По требованию налоговых органов компания должна предоставить все документы, даже если они содержат коммерческую тайну. Документы, содержащие коммерческую тайну, компания обязана дать в течение 10 рабочих дней с момента получения требования либо уведомить налоговиков, что такие документы отсутствуют. Если компания откажет, то получит штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Роскомнадзор пообещал не проводить плановые проверки в 2021 году.

В ведомстве пояснили, что мораторий на плановые проверки, который правительство утвердило в конце 2020 года, распространяется на сферу обработки персональных данных. Поэтому проверять малый бизнес в этом году не будут. Однако мораторий не отменил внеплановые проверки Роскомнадзора. Визит проверяющих возможен, если, например, сотрудник пожалуется, что компания сообщила его данные банку или вывесила заявление сотрудника в качестве образца на стенде.