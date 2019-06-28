Газпромбанк Автолизинг расширяет свою сеть

Газпромбанк Автолизинг в рамках стратегии регионального развития открыл офис в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании.

— Теперь представители малого и среднего бизнеса города могут приобрести практически любой автомобиль в лизинг, в том числе грузовой, на выгодных условиях и по упрощенной процедуре анализа. Рассмотрение заявки и оформление сделки осуществляется онлайн за один день, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рынок финансовой аренды транспорта активно развивается. Так, корпоративные продажи легкового и легкого коммерческого транспорта по итогам 1-го квартала 2019 года увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а грузового – на 75%.

— В прошлом году мы запустили новое направление автолизинг для представителей малого и среднего бизнеса. Все этапы реализации лизинговой сделки — от выбора автомобиля до подписания договора с клиентом — происходят в онлайн режиме, что до 10 раз сокращает процесс по времени, чем при традиционном подходе. Первая встреча с клиентом происходит только в момент передачи ключей от автомобиля в автосалоне, — комментирует Максим Агаджанов, генеральный директор Газпромбанк Лизинг.

Компания Газпромбанк Автолизинг (входит в группу Газпромбанк Лизинг) предлагает современные сервисы по финансовой аренде легкового, легкого коммерческого и грузового транспорта. Система Автомаркет дает возможность подобрать машину по необходимым техническим характеристикам, самостоятельно рассчитать авансовый платеж и отправить заявку на рассмотрение в онлайн режиме. Компания участвует в программе льготного лизинга Минпромторга РФ, имеет партнерские программы с ведущими отечественными и зарубежными производителями легковых и грузовых автомобилей. Представительства компании уже открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Самаре, Уфе, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Тюмени, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Томске и Новосибирске.

Фото: с сайта компании