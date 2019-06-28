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В конкурсе «Сибирь.ПРО» учреждена новая номинация «Цифровая энергетика»

Премия учреждена в рамках темы года «НацПРОект» генеральным партнером главного журналистского соревнования компанией «Россети Сибирь».
  • 28/06/2019, 17:41
В конкурсе «Сибирь.ПРО» учреждена новая номинация «Цифровая энергетика»

Развитие энергетической сферы относится к числу приоритетов государственной политики. Президентом Российской Федерации поставлены задачи по модернизации электросетевого комплекса и гарантированному обеспечению доступной электроэнергией потребителей. В четырнадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» вопросам совершенствования электроэнергетической отрасли посвящена номинация «Цифровая энергетика». Премия учреждена в рамках темы года «НацПРОект» генеральным партнером главного журналистского соревнования компанией «Россети Сибирь» (ПАО «МРСК Сибири»), сообщили в оргкомитете конкурса.

Сегодня энергохолдинг, согласно концепции «Цифровая трансформация 2030», реализует проекты по цифровизации энергосистемы в каждом из регионов присутствия – республиках Алтай, Тыва, Бурятия, Хакасия, в Алтайском и Забайкальском краях, в Омской и Кемеровской областях. Программа предполагает полное преобразование электросетевой инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий.

— Цифровизация энергетики — это всемирный тренд. И Россия работает в этом направлении не менее интенсивно, чем другие страны, а Сибирь по многим показателям является лидером этого процесса в РФ. Мы считаем своим долгом не только держать планку передовиков цифровизации, но и подробно объяснить жителям СФО, какая работа ведется, как она повлияет на экономическое положение сибирских регионов и бытовую жизнь каждого отдельного человека. В этом вопросе нам не обойтись без помощи журналистов. Мы считаем нужным и правильным поощрять профессионалов своего дела, в том числе – корреспондентов, специализирующихся на теме энергетики, — рассказал генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Победа в номинации «Цифровая энергетика» присуждается за материал или серию материалов о цифровизации электросетевого комплекса Сибири; развитии сетевого комплекса за счет внедрения передовых технологий и реализации инновационных проектов; перспективах и планах работы региональных властей в сфере цифровизации энергосистем территорий для построения цифровой экономики. Также к участию принимаются работы об энергетиках, которые занимаются внедрением современных технологий и переводом на «цифру» сетевого комплекса Сибири.

В проекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или опубликованные на сайте электронного СМИ в период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото: с сайта sibirpro.ru

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