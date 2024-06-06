Газпромбанк-Инвест и Брусника заключили соглашение о реализации проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Первый вице-президент Газпромбанка, член Совета директоров «Газпромбанк-Инвест» Владимир Ксендзовский и генеральный директор компании «Брусника. Строительство и девелопмент» Алексей Круковский подписали соглашение о проектном финансировании в Санкт-Петербурге и Ленобласти в рамках ПМЭФ-2024. Привлеченные средства девелопер направит на расширение земельного банка и строительство жилья.

— Ключевым фактором, способствующим заключению соглашения, стали комплементарность компетенций и общность коммерческих интересов компаний, — комментирует Владимир Ксендзовский. — Газпромбанк-Инвест обладает многолетним опытом анализа и оценки земельных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, реализации на этой территории девелоперских проектов, необходимыми деловыми связями. Брусника — лидер по качеству жилья в России и обладает передовой экспертизой в КРТ. — Географическая диверсификация — один из элементов устойчивости нашего бизнеса, — говорит Алексей Круковский. — Объём текущего строительства Брусники превышает 1,2 млн кв. метров недвижимости. И мы намерены наращивать его, в том числе развивая практики комплексного развития территории. Возможность опереться на опыт Газпромбанк-Инвеста в вопросах формирования зембанка снизит издержки и повысит скорость выхода на новый рынок.

По его словам, заключенное соглашение позволит компании в течение 5 лет ввести в эксплуатацию до 1 млн кв. м современного жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти, обеспеченного качественной социальной инфраструктурой. Для новосибирцев это означает возможность поменять квартиру в столице Сибири на Санкт-Петербург через сервис обмена девелопера.

«Брусника» основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Компания строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области. По состоянию на начало 2024 года «Брусника» занимает 10 место в рейтинге ЕРЗ.РФ по объему текущего строительства среди застройщиков РФ.