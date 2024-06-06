О новых принципах поддержки предпринимателей рассказал мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о планах по поддержке предпринимателей.
— Городу нужны люди, способные включаться в городские проекты и ускорять нашу экономику, — заявил Кудрявцев.
По его словам, мэрия в первую очередь сделает акцент на продвижении местных товаропроизводителей на внешних рынках и в торговых сетях.
— Будем работать над увеличением доли таких товаров в магазинах «у дома», — говорится в сообщении Кудрявцева в «Телеграме».
Также власть будет помогать предпринимателям выстраивать диалог с маркетплейсами. Малый и средний бизнес будут привлекать к выполнению государственных и муниципальных заказов.
— Чтобы снять остроту дефицита рабочих, будем организовывать ярмарки вакансий для предприятий малого бизнеса, — подчеркнул мэр.
Кроме того, мэрия планирует разработать новые подходы к размещению нестационарных торговых объектов.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская «ОПОРА РОССИИ» и мэрия Новосибирска выходят на новый уровень взаимодействия.
Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru