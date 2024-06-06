О новых принципах поддержки предпринимателей рассказал мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о планах по поддержке предпринимателей.

— Городу нужны люди, способные включаться в городские проекты и ускорять нашу экономику, — заявил Кудрявцев.

По его словам, мэрия в первую очередь сделает акцент на продвижении местных товаропроизводителей на внешних рынках и в торговых сетях.

— Будем работать над увеличением доли таких товаров в магазинах «у дома», — говорится в сообщении Кудрявцева в «Телеграме».

Также власть будет помогать предпринимателям выстраивать диалог с маркетплейсами. Малый и средний бизнес будут привлекать к выполнению государственных и муниципальных заказов.

— Чтобы снять остроту дефицита рабочих, будем организовывать ярмарки вакансий для предприятий малого бизнеса, — подчеркнул мэр.

Кроме того, мэрия планирует разработать новые подходы к размещению нестационарных торговых объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская «ОПОРА РОССИИ» и мэрия Новосибирска выходят на новый уровень взаимодействия.