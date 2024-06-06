Делегация Новосибирской области начала работу на XXVII Петербургском экономическом форуме с подписания соглашения

Сотрудничество правительства Новосибирской области с АО «Акрон Холдинг» и ППК «Российский экологический оператор» скрепили подписями на полях ПМЭФ-2024, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Согласно документу, стороны договорились о взаимодействии в сфере совершенствования системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал направления и отрасли, по которым идут переговоры.

— Первое – это уже реализуемые проекты или работающие предприятия. Встречаемся для того, чтобы понять, в чём нужна поддержка, какие планы, есть ли какие-то сложности у наших партнёров. Большое количество встреч посвящено новым инвестиционным инициативам в самых разных отраслях – это логистика, производство пищевых продуктов и напитков, сборка бытовой техники.

Отмечается, что правильная переработка отходов электрического и электронного оборудования даст возможность получить ценные материалы, которые можно использовать в производстве новой продукции. Таким образом произойдет и снижение зависимости от импорта сырья. Кроме того, осуществление проекта обеспечит и новые рабочие места.

В планах ГК «Акрон Холдинг» развитие комплексной инфраструктуры, которая связана с сортировкой, переработкой электронных отходов и производства конечной продукции из вторресурсов.