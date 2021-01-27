Главбух центра наружной рекламы присвоила более 1,8 млн рублей

Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Городской центр наружной рекламы» без подтверждающей документации перечислила в 2018 – 2020 гг. на свой расчетный счет в кредитной организации свыше 1,8 млн рублей.

Отмечается, что похищенные таким способом денежные средства, внесенные ранее в качестве задатков в состоявшихся торгах на право заключения договоров по эксплуатации рекламных конструкций, должны были быть возвращены их участникам.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.