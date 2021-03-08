Где купить торговое оборудование выгодно?

Работникам хочется лицезреть вокруг себя комфортную обстановку. Иметь возможность легко и непринуждённо обслуживать клиентов. Всё это становится возможным с приобретением современного функционального торгового оборудования на сайте kommercpr.ru.

Виды торгового оборудования для магазина одежды

Поддерживать безупречный порядок и вместе с тем обеспечивать покупателям доступ ко всему богатству ассортимента —дело не простое, но вполне осуществимое. Для этого нужно оборудовать торговые залы такими категориями устройств как:

Модульные системы. Включают в себя разнообразные стойки, панели, кронштейны, полки и опоры. Позволяют экономить место и выдерживать помещение в едином стиле. Вешала и вращающиеся стойки. По сути —это конструкции из хромированного материала, соединённые между собой с помощью металлической трубы. Помогают лучше рассмотреть продукцию и беспрепятственно передвигаться по торговому залу. Корзины-накопители и торговые решётки. Различают напольные и настенные конструкции. Приспособления способствуют рациональному использованию пространства и размещению товара в нужных местах. Стеллажи. Они бывают пристенными и островными. С ними не составит никакого труда правильно организовать расстановку продукции даже на очень маленькой площади. Манекены и зеркала. Различают натуралистические, скульптурные, демонстрационные и портняжные манекены. Это оптимальный способ представить новую коллекцию в наиболее выгодном свете.

Примерочные кабины — это ещё один вид торгового оборудования, без которого невозможно себе представить магазин, продающий одежду. Эти конструкции производятся с обязательным соблюдением ряда требований. В кабине должно быть просторно и удобно делать примерку. Яркое освещение поможет покупателю разглядеть все преимущества своего нового образа.

Кроме этого примерочную кабину оборудуют глухой шторкой, пуфом, зеркалом в полный рост и, конечно же, вешалками. Вместе с тем внутреннее убранство не должно отвлекать посетителей от главной цели — приобретения нового гардероба.

Прилавок и кассовое оборудование

Чтобы разместить кассу и сопутствующие приспособления, необходимо установить прилавок. Вид и особенности конструкции зависят от специфики магазина. Это может быть глухая стойка в фирменном стиле или открытая витрина со стеклом или без оного.

Специалисты советуют отдавать предпочтение моделям с большим количеством ящичков и полок с внутренней стороны стойки. Там можно расположить всё то, что следует скрыть от посторонних глаз.

Технологическое оборудование

При транспортировке большая часть одежды мнётся и теряет презентабельность. Чтобы вернуть изделиям красивый внешний вид, требуются такие приспособления как:

качественный отпариватель;

складские стеллажи;

внушительных размеров стол.

Не стоит забывать о том, что рабочая поверхность должна быть устойчивой к воздействию внешних факторов — высокой температуре, истиранию и моющим средствам.

Дополнительное оборудование

В целях защиты помещения от посягательств злоумышленников, магазин необходимо обеспечить специализированными устройствами. К их числу относят:

противокражные ворота;

средства маркировки;;

систему видеонаблюдения;

Несколько камер, смонтированных по всему периметру магазина, а также монитор с онлайн-трансляцией, помогут выявить правонарушителей и предотвратить вынос товара за периметр торгового зала.

Офисное оборудование

Кроме продавцов в штат магазина могут входить бухгалтеры, менеджеры и маркетологи. Для них тоже нужно организовать рабочие места. Для этого закупают компьютеры, принтеры, рабочие телефоны и другие нужные технические устройства. Только так можно создать успешный бизнес,который будет приносить прибыль, а не разочарования.

Выбираем торговое оборудование со знанием дела

Правильно подобранное оборудование — это уже 90 % возможного успеха. Чтобы привлечь клиентов и упростить работу персонала, обязательно учитывают пропускную способность магазина, размер торговых площадей и характер, продаваемого товара.

Кроме этого, не забывают о техническом оснащении и системах безопасности. Взвешенный подход к организации рабочего пространства позволит сделать из рядового магазина стильную и популярную торговую точку с богатой постоянной клиентурой.