Способы обмена криптовалюты

Идеальным вариантом будет онлайн система 100monet.pro. Данный обменник уже занял свое место на рынке обменников, здесь привлекательный курс, удобный сервис и возможность оперативно поменять валюту.

Преимущества онлайн обменников

Если решено прибегнуть к услугам онлайн обменника, обязательно нужно выбирать проверенный ресурс с отличной репутацией и внушительным сроком работы. Использование подобных сайтов несет массу преимуществ:

— Возможность обращения в любое время, это круглосуточный сервис.

— Большое разнообразие вариантов сделок, можно поменять криптовалюту на любую валюту.

— Большой диапазон лимитов, от незначительных сумм до крупных.

— Оперативность. Обмен осуществляется быстро и просто.

— Оформление заявки занимает всего несколько минут. Затем деньги поступают на указанный счет для вывода, это может быть банковская карта, электронный кошелек или номер мобильного телефона.

Аналогичные способы обмена

Помимо обменника онлайн есть возможность вывести криптовалюту другими способами. Часто базовые функции встроены в саму биржу. К сожалению, они не пользуются популярностью из-за длительного ожидания и больших комиссий. Процедура может занимать до трех дней. Однако, это гарантия надежности и возможность выбора курса.

Стационарные обменники представляет собой небольшие офисы в реале. К сожалению, они находятся не в каждом городе. Здесь можно получить наличные деньги, но приходится подстраиваться под время работы и тщательно отслеживать постоянно меняющийся курс.

Дополнительно предлагается множество сторонних ресурсов, где контрагенты могут просто найти друг друга и совершить взаимовыгодный обмен. Именно тут можно найти максимально привлекательный вариант с точки зрения финансов, но необходимо самостоятельно заботится о своей безопасности. Часто люди находят друг друга просто на тематических форумах и сделки осуществляются на доверии, а это внушительный риск.

При выборе конкретного варианта для обмена криптовалюты следует учитывать размер комиссии, скорость обработки, комфорт работы и другие важные характеристики. Правильный выбор обменника поможет легко выводить средства и обналичивать их без дополнительных сложностей.