В январе средний размер микрозайма в Новосибирской области составил почти 8,7 тысяч рублей

По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2021 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 8,38 тыс. руб., увеличившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в январе 2020 года — 8,14 тыс. руб.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель, напротив, снизился на 2,0% (в декабре 2020 года – 8,55 тыс. руб.), сообщили в пресс-службе НБКИ.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в январе 2021 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,56 тыс. руб.), Воронежской (9,98 тыс. руб.), Ростовской (9,42 тыс. руб.) и Московской (9,22 тыс. руб.) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,22 тыс. руб.).

При этом наибольший рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Приморский (+11,7%), Красноярский (+10,3%) и Алтайский (+9,8%) края, а также Белгородская (+9,4%) и Архангельская (+9,3%) области. В свою очередь в ряде регионов средний размер микрозайма снизился, в том числе, в Ставропольском крае (-9,0%), Санкт-Петербурге (-3,9%), Краснодарском крае (-3,2%), а также в Московской (-3,2%) и Самарской (-2,0%) областях. В Москве данный показатель за год вырос на 3,5%.

В Новосибирской области средний размер микрозайма в январе 2021 года составил 8 697 рублей, что на 2,9% больше, чем годом ранее.