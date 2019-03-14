Где место для МФО?

Как показала проверка, проведенная в Новосибирске в рамках федерального проекта «Народный контроль», значительная часть офисов МФО сегодня расположена в непредназначенных для этого местах.

— В соответствии с данными публичной кадастровой карты, земельные участки, на которых расположены МФО, отведены под остановочные, торговые павильоны или под пункты, совмещающие эти форматы. Из 11 проверенных нами пунктов только 2 находятся в стационарных объектах, земли под которыми имеют назначение «для размещения кредитных организаций». Остальные — в нестационарных торговых объектах. В большинстве проверенных пунктов договоры аренды нам не предоставили, поэтому мы можем предполагать, что земельное законодательство нарушено. Соответствующий запрос на информацию мы отправили в мэрию Новосибирска, — заявила в комментарии InfoPro54 координатор проекта, депутат Елена Тырина.

Информацию о нарушениях, допущенных компаниями МФО, по словам депутата, подтвердили в администрациях Центрального округа, Ленинского и Октябрьского районов. Мэрия Новосибирска готова совместно с региональными депутатами искать меры воздействия на нарушителей.

— Если мы говорим о нецелевом использовании участка, то под этим мы понимаем, что заключен договор аренды на размещение торгового объекта, а в нем осуществляется иная деятельность. Согласен, что надо принимать более активные меры, потому что нецелевое использование в данном случае очевидно, — сообщил замначальника департамента земельных и имущественных отношений Адам Бекбузаров. — Первая мера — взыскание неустойки. Этот механизм мы с районными администрациями проработаем, потому что пока такой практики нет. Есть крайний метод: прекратить договор аренды в судебном порядке. Есть более мягкий способ: организации дается срок на устранение нарушения и взыскивается неустойка. Если нарушение не устраняется, то договор расторгается.

По мнению депутата Евгения Смышляева, взимание неустойки — мера недостаточно действенная, но в то же время довольно затратная.

— Неустойку можно доказать лишь с момента обнаружения и предъявления иска в суд, а до этого киоск может стоять и год, и два, и три. Если у нас полноценно работают органы полиции по изъятию продукции, то и здесь нужно выработать конкретные механизмы. Да, у администраций есть рычаги, вроде наложения штрафов, но эти штрафы окажутся незначительны для организаций подобного характера, — пояснил Смышляев.

Парламентарии предложили более тщательно изучить действующую в городе систему предоставления участков под нестационарные объекты, а также контроля за их использованием.

— Один отдел выдает землю в аренду, другой контролирует ее использование. Эта чехарда просто не дает навести порядок в сфере использования земельного участка по назначению. Это касается не только МФО. Мое предложение: создать рабочую группу и всех посадить за один стол. Этот вопрос касается не только МФО, но и многих других предпринимателей. Пока мы не можем на них повлиять. Есть куча предложений, как такие объекты можно убрать, — заявил депутат Алексей Александров.

На тщательном анализе ситуации настаивает и его коллега Вадим Агеенко:

— Нужно понять, кто и на что выдает лицензии? Может, они работают без лицензии? Где находятся контрольные органы — в ДЗиО, системе ЖКХ, министерстве торговли и промышленности? С этого нужно начинать, чтобы понять ситуацию.

Как сообщил InfoPro54 заместитель директора СРО «МиР», регулирующей деятельность микрофинансовых организаций, Андрей Паранич, в большинстве случаев у МФО заключены договоры аренды занимаемых участков.

— По нашим оценкам, в подавляющем большинстве случаев микрофинансовые организации размещают офисы в готовых помещениях, заключая договор аренды. Противоречий с законодательством тут нет. МФО оказывают финансовые услуги гражданам и арендуют помещения, подходящие для торгово-сервисных предприятий, так же как, например, компании, оказывающие услуги по оформлению турпутевок или ремонту обуви, — считает собеседник издания.

Эксперт, редактор ИА Easyfins.ru Евгений Петров отметил, что большая часть новосибирских компаний работает через офисы. В отличие от банков МФО практически никогда не регистрируют торговую точку как свое отдельное обособленное подразделение. Что касается помещений, в которых МФО могут оказываться услуги, то, по словам эксперта, строгие требования к ним законодательно не прописаны.

— МФО может работать где угодно: в подвале, торговом комплексе, на вокзале или стационарном финансовом павильоне. Если помещение у компании в собственности, то, с одной стороны, это говорит о долгосрочных намерениях организации по присутствию на рынке. С другой — в современных условиях собственность — убытки и груз, который налогами и отсутствием клиентов потянет к банкротству, — рассуждает Петров. — Все предприятия сферы обслуживания сидят на арендных или субарендных договорах. Если иссяк поток клиентов, напротив открылся конкурент, управляющая организация повысила тариф — переезд займет от силы пару дней, а убыток составит только испорченная мебель. Из собственного помещения съезжать всегда сложнее, а его содержание требует больших операционных затрат. Единственное требование для помещений МФО — наличие так называемого уголка потребителя с необходимой документацией.

Всего в Новосибирской области зарегистрированы 63 микрофинансовые организации. Из них наиболее заметны по масштабам бизнеса — МФК «Займер» (собственникам также принадлежит МКК «ПростоДеньги», работающая в сегменте займов наличными под брендом «Финтерра»), МФК «Лайм-Займ» (бренд LIME) и МКК «Арифметика» — структура ГК «Обувь России».

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