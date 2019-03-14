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Где место для МФО?

Антикоррупционный комитет заксобрания до майской сессии изучит ситуацию с размещением в области офисов микрофинансовых организаций.
  • 14/03/2019, 18:47
Автор: Евгения Серёгина
МФО ждут проверки соблюдений условий аренды земельных участков
Строгие требования к помещениям, в которых МФО могут оказывать услуги, законодательно не прописаны.

Как показала проверка, проведенная в Новосибирске в рамках федерального проекта «Народный контроль», значительная часть офисов МФО сегодня расположена в непредназначенных для этого местах.

 В соответствии с данными публичной кадастровой карты, земельные участки, на которых расположены МФО, отведены под остановочные, торговые павильоны или под пункты, совмещающие эти форматы. Из 11 проверенных нами пунктов только 2 находятся в стационарных объектах, земли под которыми имеют назначение «для размещения кредитных организаций». Остальные — в нестационарных торговых объектах. В большинстве проверенных пунктов договоры аренды нам не предоставили, поэтому мы можем предполагать, что земельное законодательство нарушено. Соответствующий запрос на информацию мы отправили в мэрию Новосибирска,  заявила в комментарии InfoPro54 координатор проекта, депутат Елена Тырина.

Информацию о нарушениях, допущенных компаниями МФО, по словам депутата, подтвердили в администрациях Центрального округа, Ленинского и Октябрьского районов. Мэрия Новосибирска готова совместно с региональными депутатами искать меры воздействия на нарушителей.

 Если мы говорим о нецелевом использовании участка, то под этим мы понимаем, что заключен договор аренды на размещение торгового объекта, а в нем осуществляется иная деятельность. Согласен, что надо принимать более активные меры, потому что нецелевое использование в данном случае очевидно, — сообщил замначальника департамента земельных и имущественных отношений Адам Бекбузаров. — Первая мера — взыскание неустойки. Этот механизм мы с районными администрациями проработаем, потому что пока такой практики нет. Есть крайний метод: прекратить договор аренды в судебном порядке. Есть более мягкий способ: организации дается срок на устранение нарушения и взыскивается неустойка. Если нарушение не устраняется, то договор расторгается.

По мнению депутата Евгения Смышляева, взимание неустойки — мера недостаточно действенная, но в то же время довольно затратная.

— Неустойку можно доказать лишь с момента обнаружения и предъявления иска в суд, а до этого киоск может стоять и год, и два, и три. Если у нас полноценно работают органы полиции по изъятию продукции, то и здесь нужно выработать конкретные механизмы. Да, у администраций есть рычаги, вроде наложения штрафов, но эти штрафы окажутся незначительны для организаций подобного характера, — пояснил Смышляев.

Парламентарии предложили более тщательно изучить действующую в городе систему предоставления участков под нестационарные объекты, а также контроля за их использованием.

 Один отдел выдает землю в аренду, другой контролирует ее использование. Эта чехарда просто не дает навести порядок в сфере использования земельного участка по назначению. Это касается не только МФО. Мое предложение: создать рабочую группу и всех посадить за один стол. Этот вопрос касается не только МФО, но и многих других предпринимателей. Пока мы не можем на них повлиять. Есть куча предложений, как такие объекты можно убрать,  заявил депутат Алексей Александров.

На тщательном анализе ситуации настаивает и его коллега Вадим Агеенко:

 Нужно понять, кто и на что выдает лицензии? Может, они работают без лицензии? Где находятся контрольные органы — в ДЗиО, системе ЖКХ, министерстве торговли и промышленности? С этого нужно начинать, чтобы понять ситуацию.

Как сообщил InfoPro54 заместитель директора СРО «МиР», регулирующей деятельность микрофинансовых организаций, Андрей Паранич, в большинстве случаев у МФО заключены договоры аренды занимаемых участков.

— По нашим оценкам, в подавляющем большинстве случаев микрофинансовые организации размещают офисы в готовых помещениях, заключая договор аренды. Противоречий с законодательством тут нет. МФО оказывают финансовые услуги гражданам и арендуют помещения, подходящие для торгово-сервисных предприятий, так же как, например, компании, оказывающие услуги по оформлению турпутевок или ремонту обуви,  считает собеседник издания.

Эксперт, редактор ИА Easyfins.ru Евгений Петров отметил, что большая часть новосибирских компаний работает через офисы. В отличие от банков МФО практически никогда не регистрируют торговую точку как свое отдельное обособленное подразделение. Что касается помещений, в которых МФО могут оказываться услуги, то, по словам эксперта, строгие требования к ним законодательно не прописаны.

 МФО может работать где угодно: в подвале, торговом комплексе, на вокзале или стационарном финансовом павильоне. Если помещение у компании в собственности, то, с одной стороны, это говорит о долгосрочных намерениях организации по присутствию на рынке. С другой — в современных условиях собственность — убытки и груз, который налогами и отсутствием клиентов потянет к банкротству, — рассуждает Петров. — Все предприятия сферы обслуживания сидят на арендных или субарендных договорах. Если иссяк поток клиентов, напротив открылся конкурент, управляющая организация повысила тариф — переезд займет от силы пару дней, а убыток составит только испорченная мебель. Из собственного помещения съезжать всегда сложнее, а его содержание требует больших операционных затрат. Единственное требование для помещений МФО — наличие так называемого уголка потребителя с необходимой документацией.

Всего в Новосибирской области зарегистрированы 63 микрофинансовые организации. Из них наиболее заметны по масштабам бизнеса — МФК «Займер» (собственникам также принадлежит МКК «ПростоДеньги», работающая в сегменте займов наличными под брендом «Финтерра»), МФК «Лайм-Займ» (бренд LIME) и МКК «Арифметика» — структура ГК «Обувь России».

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