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Промсвязьбанк начал кредитовать МСБ в рамках нацпроекта по льготной ставке 8,5%

  • 14/03/2019, 18:54
В 2019 году банк планирует выдать в рамках госпрограммы более 10 млрд рублей.

Промсвязьбанк начал кредитовать МСБ в рамках нацпроекта по льготной ставке 8,5%Промсвязьбанк подписал соглашение с Министерством экономического развития России об участии в программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, запущенной в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Выдача кредитов по сниженной ставке стала возможна благодаря включению Промсвязьбанка в число уполномоченных банков, которые получат субсидии от государства для льготного кредитования МСБ по ставке для конечных заемщиков не больше 8,5%. Программа будет действовать в период с 2019 по 2024 годы и предусматривает предоставление финансирования предприятиям, работающим в приоритетных для государства отраслях.

Малый и средний бизнес сможет получить кредиты на инвестиционные цели в размере до 1 млрд рублей на срок до 10 лет, а также на пополнение оборотных средств на сумму до 100 млн рублей и на срок до 3 лет.

В 2019 году банк планирует выдать в рамках госпрограммы более 10 млрд рублей. При этом не менее 10% льготного финансирования получат микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек и ежегодным доходом до 120 млн рублей.

— Мы видим большой интерес со стороны малого и среднего бизнеса: еще до официального старта программы в нашем банке образовалась очередь клиентов, по которым уже приняты положительные решения кредитного комитета. Для банков, специализирующихся на финансировании малых компаний, проект Минэкономразвития станет хорошим рабочим инструментом, — отметил директор департамента малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Кирилл Тихонов.

В число приоритетных для государства и российской экономики включены такие отрасли, как сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты, здравоохранение, а также сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье. Кроме того, в список добавлены компании, которые предоставляют услуги в сфере образования.

Фото: пресс-служба банка

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