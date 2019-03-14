В Новосибирске у арендаторов растет популярность однокомнатных квартир

Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали рынок долгосрочной аренды жилья в Новосибирске и выяснили, что жители города вынуждены все чаще отдавать предпочтение самому малому и доступному формату – однокомнатным квартирам. Их доля в структуре спроса выросла на 3,17 процентного пункта за год на фоне снижения интереса к более дорогим вариантам. При этом арендодатели продолжают повышать цены. Новосибирск занял первое место по доле двухкомнатных квартир в структуре спроса.

Исследование показало, что в 4 квартале 2018 года в структуре спроса в Новосибирске, как и в других городах, лидируют однокомнатные квартиры: 72,61%. Следом идут двухкомнатные (22,86%), трехкомнатные (4,24%) и многокомнатные (0,29%).

— Снижение доходов населения прямо отражается на выборе квартиры при аренде. В 4-м квартале 2018 года однокомнатные квартиры не только сохранили, но и укрепили лидирующие позиции в большинстве из 34 рассматриваемых городах. Исключениями стали только Сургут (-0,27 п.п.) и Кемерово (-0,1 п.п.), однако такое снижение нельзя считать значительным, — рассказали эксперты.

Отмечается, что рост удельного веса однокомнатных квартир произошел за счет падения интереса к остальным вариантам: двухкомнатные квартиры сдали позиции в 28 городах, трехкомнатные — в 32, многокомнатные — в 28.

По итогам анализа наибольшая доля спроса на однокомнатные квартиры зафиксирована в Новосибирске, двухкомнатные — в Туле (39,74%), трехкомнатные — в Симферополе (11,11%), а многокомнатные — в Санкт-Петербурге (0,86%).

Фото: pixabay.com, автор- ReadyElements