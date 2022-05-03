Где можно купить готовые аккаунты почты Gmail

Сегодня выгодно заводить много почт в социальных сетях, магазинах и даже почтовиках. Аккаунты, купленные про запас, могут пригодиться в следующих ситуациях:

При скупке товаров на онлайн площадках типа «Аликспресс». Часто пользователи скупают с помощью купонов товары, которые потом перепродают по более высоким ценам.

Учетки социальных сетей используются для раскрутки групп, лайков и репостов.

Готовые логины. Используется везде, где требуется регистрация.

Все это доступно для покупки в магазине retriv.biz, где также имеются выгодные купоны для разных ресурсов. А еще есть полезная информация по программному обеспечению, которое поможет в рекламе и накрутке подписчиков.

Зачем нужны аккаунты от Gmail

Учетка от «Гугл» считается самой безопасной на сегодня. Надежная, быстрая, понятная и поддерживается всеми сервисами. Купить gmail в магазине retriv.biz – дело 5 трех минут. Зарегистрировать несколько учетных записей можно и самостоятельно, но если их требуется много, то пользователя ждут несколько проблем.

Трата времени

На регистрацию одного эмейла потребуется не менее 5 минут. Это при условии стабильной скоростной связи, опыта, заранее подготовленных ников и прочего. На 10-15 логинов уйдет час. Но даже при таком раскладе пользователя ждет следующая проблема.

Подтверждение аккаунтов по СМС

Для каждой новой почты придется использовать отдельную СИМ-карту. Цены на самые дешевые тарифы начинаются от 50-100 рублей. На их оформление и покупку также придется потратить время. Час на регистрацию, два на покупку карт, и минимум 500 рублей для всего лишь 10-15 учеток. Но в этом случае также ждет еще одна проблема.

Лимит на регистрацию

В день пользователь не может зарегистрировать более 10 аккаунтов на сервисе от «Гугл». Если попробовать использовать анонимайзеры – но они почти все массового использования. При наличии 500-800 рублей.

Складывая все эти факторы, следует вывод, что самому много мейлов зарегистрировать сложно и дорого. Их выгодно купить уже готовыми. За несколько минут можно получить сотни учеток и начать их использовать.

Типы продаваемых учетных записей

Сервис retriv.biz предлагает клиентам аккаунты с:

Английскими, русскими фамилиями, именами, отчествами.

Дополнительной почтой.

Обязательной/пройденной СМС-верификацией.

Разного пола.

Возможность вписать свой номер в раздел безопасности.

Автореги, новореги, ручной регистрации.

Учётные записи IP определенных стран.

Активированными IMAP + SMTP + POP3.

Наличием «куки».

Подтвержденной регистрацией.

Созданными аккаунтами «Ютуб».

Учетные записи имеют разные сроки отлежки (5-7 суток/ 1-3 месяца).

Где применяются аккаунты

Почтовые учетки от «Гугл» нужны для регистрации в социальных сетях и маркетплейсах. С помощью них можно быстро завести учетку на торговой площадке «Алиэкспресс». Новорег получает при регистрации купон-скидку. Ее можно использовать для покупок мелких товаров от 300 рублей. Много почт позволяет закупиться большим количеством товаров с целью дальнейшего сбыта или личного использования.

При помощи почт регистрируют много учетных записей в сети «Вконтакте» и пользуясь ими раскрутить свою страницу. Их «заряжают» программу-бота, который автоматически заходит на них и выполняет поставленные цели (лайки, просмотры, репосты). Такой подход к раскрутке дешевле, чем заказные услуги этого плана.

Магазин retriv.biz снабдит клиентов всем необходимым. В ассортименте площадки есть готовые аккаунты социальных сетей, почты, и другие интересные товары. Раскрутить за приемлемую цену раскрутит учетку в ВК и других социальных сетях самому дешевле, чем заказывать услугу платно.