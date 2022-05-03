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Преимущества образовательного процесса УМСКУЛ

  • 03/05/2022, 21:02
Приближается пора экзаменов, но вы чувствуете, что недостаточно готовы?

Тогда добро пожаловать на образовательный портал УМСКУЛ . Здесь вы найдете целый спектр материалов:

  • подробные разборы КИМов ОГЭ и ЕГЭ;
  • домашние задания;
  • детальная справочная информация;
  • удобно изложенные теоретические знания для подготовки к экзаменам.

Почему вам стоит обратиться в эту онлайн школу

  • все домашние здания актуальны для современной образовательной программы;
  • блоки заданий разделены на удобные небольшие части;
  • можно выбрать тариф с групповыми или индивидуальными занятиями;
  • никакой нужной зубрежки — только индивидуальный подход;
  • изменения в программы вносятся своевременно, как только информация появляется на официальных образовательных порталах;
  • ученик сам выбирает, какой балл он хочет получить, и программу подстраивают под результат.

Как строится расписание и образовательный процесс

Расписание устроено таким образом, чтобы была возможность успеть подготовиться по нескольким дисциплинам. Процесс обучения базируется на четырех аспектах:

  1. Все уроки проходят в виде онлайн вебинаров. Для ЕГЭ составляется 16 вебинаров в месяц по 2 часа, для ОГЭ 12 вебинаров по 1.5 часов. Трансляции записываются и, если ученик не успевает попасть на них вовремя, он может просмотреть видео позже.
  2. Интерактивные домашние задания.
  3. Куратор отвечает на вопросы в течение пяти минут.
  4. Если ученик чувствует фрустрацию и выгорание, он всегда может обратиться к психологу.

Где смотреть актуальные новости о проекте УМСКУЛ

На главной странице портала есть Умскул Журнал . Там можно почитать полезные статьи, подписаться на рассылку, чтобы быть в курсе набора на курсы, скидок и обновлений материалов сайта.

На этой же странице вы можете посмотреть, какие баллы будут актуальны для поступления, как написать идеальное эссе, какие справочные материалы стоит покупать, а какие лучше не открывать.

Информация в журнале есть не только для будущих студентов, но и для их родителей. Здесь они узнают, как не оказывать психологические давление на ребенка, как строить процесс домашней подготовки, чтобы он был эффективным.

Помимо этого в журнале созданы блоки с полезными лайфхаками, которые изрядно облегчат подготовку к важным экзаменам.

Если вы зарегистрируетесь на сайте, то получите доступ к бесплатному курсу по подготовке к ЕГЭ или ОГЭ в онлайн школе. Так вы сможете оценить, насколько вам подходит манера преподавания.

Изображение — скриншот с сайта УМСКУЛ

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