Преимущества образовательного процесса УМСКУЛ

Тогда добро пожаловать на образовательный портал УМСКУЛ . Здесь вы найдете целый спектр материалов:

подробные разборы КИМов ОГЭ и ЕГЭ;

домашние задания;

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удобно изложенные теоретические знания для подготовки к экзаменам.

Почему вам стоит обратиться в эту онлайн школу

все домашние здания актуальны для современной образовательной программы;

блоки заданий разделены на удобные небольшие части;

можно выбрать тариф с групповыми или индивидуальными занятиями;

никакой нужной зубрежки — только индивидуальный подход;

изменения в программы вносятся своевременно, как только информация появляется на официальных образовательных порталах;

ученик сам выбирает, какой балл он хочет получить, и программу подстраивают под результат.

Как строится расписание и образовательный процесс

Расписание устроено таким образом, чтобы была возможность успеть подготовиться по нескольким дисциплинам. Процесс обучения базируется на четырех аспектах:

Все уроки проходят в виде онлайн вебинаров. Для ЕГЭ составляется 16 вебинаров в месяц по 2 часа, для ОГЭ 12 вебинаров по 1.5 часов. Трансляции записываются и, если ученик не успевает попасть на них вовремя, он может просмотреть видео позже. Интерактивные домашние задания. Куратор отвечает на вопросы в течение пяти минут. Если ученик чувствует фрустрацию и выгорание, он всегда может обратиться к психологу.

Где смотреть актуальные новости о проекте УМСКУЛ

На главной странице портала есть Умскул Журнал . Там можно почитать полезные статьи, подписаться на рассылку, чтобы быть в курсе набора на курсы, скидок и обновлений материалов сайта.

На этой же странице вы можете посмотреть, какие баллы будут актуальны для поступления, как написать идеальное эссе, какие справочные материалы стоит покупать, а какие лучше не открывать.

Информация в журнале есть не только для будущих студентов, но и для их родителей. Здесь они узнают, как не оказывать психологические давление на ребенка, как строить процесс домашней подготовки, чтобы он был эффективным.

Помимо этого в журнале созданы блоки с полезными лайфхаками, которые изрядно облегчат подготовку к важным экзаменам.

Если вы зарегистрируетесь на сайте, то получите доступ к бесплатному курсу по подготовке к ЕГЭ или ОГЭ в онлайн школе. Так вы сможете оценить, насколько вам подходит манера преподавания.