S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов в октябре

S7 Airlines на фоне санкций перейдет с иностранной на российскую систему бронирования билетов в октябре. Компания по итогам тендера выбрала отечественную систему ОРС, сообщает газета «Известия» со ссылкой на гендиректора ОРС Александра Сизинцева, слова которого подтвердила PR-директор S7 Group Ирина Колесникова.

S7 уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения действующей — испанской Amadeus. Александр Сизинцев сообщил, что контракт на переход на ОРС еще не подписан, но основные коммерческие условия уже согласованы. Отмечается, что перевозчик подписал договор о переходе на резервную ОРС (в случае отключения Amadeus на фоне санкций). При этом миграция на основную систему планируется в октябре.

Кроме S7 Airlines, перейти на российскую систему Leonardo приняли решение «Уральские авиалинии».