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S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов в октябре

  • 04/05/2022, 09:45
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S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов в октябре
Компания по итогам тендера выбрала отечественную систему ОРС и уже провела испытания.

S7 Airlines на фоне санкций перейдет с иностранной на российскую систему бронирования билетов в октябре. Компания по итогам тендера выбрала отечественную систему ОРС, сообщает газета «Известия»  со ссылкой на гендиректора ОРС Александра Сизинцева, слова которого подтвердила PR-директор S7 Group Ирина Колесникова.

S7 уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения действующей — испанской Amadeus. Александр Сизинцев сообщил, что контракт на переход на ОРС еще не подписан, но основные коммерческие условия уже согласованы. Отмечается, что перевозчик подписал договор о переходе на резервную ОРС (в случае отключения Amadeus на фоне санкций). При этом миграция на основную систему планируется в октябре.

Кроме S7 Airlines, перейти на российскую систему Leonardo приняли решение «Уральские авиалинии».

— Мы продолжаем поддерживать наших текущих клиентов в России с помощью команды локальных экспертов в соответствии с нашими договорными и юридическими обязательствами, — прокомментировали ситуацию газете в Amadeus, отметив, что на фоне украинского кризиса компания приостановила новые коммерческие проекты в России и на данный момент не подписывает новые контракты.

Фото: flickr.com — Mateusz Koziatek

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Россия

Теги : система бронирования санкции S7 Airlines


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