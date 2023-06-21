Где можно отдохнуть в июле 2023 с максимальной выгодой

Что касается ценообразования, то минимальный чек за путешествия в первой половине июля текущего года на 16% превышает цены на туры с вылетом на текущую неделю, передает АТОР. Однако в среднем минимальная стоимость поездки на сегодняшний день ниже, чем в середине минувшего лета.

По сведениям федеральной сети турагентств «1001 Тур», бюджетнее всего можно отдохнуть в России и Абхазии. Количество доступных соотечественникам курортов удвоилось, отмечают эксперты, если год назад в рейтинге их фиксировали 12, то теперь, ни много ни мало, а целых 23 направления.

При этом минимальная стоимость тура в Турцию (129,2 тыс. руб.) значительно увеличилась. В нынешнем июле тарифы находятся на уровне прошлого августа. А вот стартовые цены на пакетные туры по экзотическим направлениям (Мальдивы, Сейшелы), а также в Катар и Таиланд стали в 1,5-2 раза ниже за счет расширения международных полетных программ из России.

Эксперты сообщают, что цены на Абхазию тоже нельзя назвать низкими, хотя, по сравнению с другими направлениями, они все же ниже. Если сопоставлять с июлем минувшего года, путешествие в страну стало дороже на 25% (73 тыс. руб. сейчас против 58 тыс. руб. год назад).

Вместе с тем, на 15% подешевели в сравнении с прошлым июлем туры в Сочи: минимальный составлял 108 тыс. руб., а сегодня его стоимость достигает 91 тыс. руб. Специалисты также отмечают, что среди непляжных направлений дешевле всего обойдется отдых в Санкт-Петербурге (57,5 тыс. руб.), включая стоимость дороги.

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