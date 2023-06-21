Работы по сносу двух аварийных домов в Новосибирске выполнит индивидуальный предприниматель из Ленинградской области

В Новосибирске определился победитель закупки на выполнение работ по сносу домов, признанных аварийными по ул. Новая Заря, д.20 и ул. Крамского, д. 17/1. Организатором закупки выступал департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу, на участие в закупке было подано две заявки. Одна из них — отклонена. Победителем признан индивидуальный предприниматель Горский Георгий Александрович из города Выборг (Ленинградская область). Он выполнит работы за 1,689 млн рублей вместо 1,849 млн рублей.

Проектом организации работ предусмотрен снос (демонтаж) многоквартирного дома по ул. Новая Заря, 20 Здание признано аварийным. Дом был построен в 1949 году. Это одноэтажное деревянное здание общей площадью 118,32 кв. метров.

Кроме того, предпринимателю предстоит снести двухэтажный дом, расположенный по адресу ул. Крамского, д. 17/1. Год постройки — 1955. Площадь застройки – 312 кв. метров.

По данным Seldon Basis, ИП Горский Георгий Александрович зарегистрирован в июне 2018 года в г. Выборг Ленинградской области. Основная деятельность по ОКВЭД — деятельность автомобильного грузового транспорта. Предприниматель также зарегистрирован в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков», «Разборка и снос зданий», «Подготовка строительной площадки», а также «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Предпринимателем заключено 29 контрактов в качестве поставщика. Общая сумма контрактов — 26 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было заключено с МКУ «Служба заказчика» (Республика Карелия). В июне 2023 года заключен контракт с администрацией Невьянского городского округа (Свердловская область).

Ранее редакция рассказывала, что около трех тысяч домов Новосибирской области попали в реестр ЕГРН как аварийные.