На Госуслугах открыт прием документов в вузы

Онлайн-подача заявлений в вузы началась на «Госуслугах», сообщает Telegram-канал Минцифры. Чтобы избежать личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов, достаточно просто подтвердить учетную запись на портале.

В этом году студентам предоставляется возможность подать заявление в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. При этом следует учесть, что на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Согласно данным ведомства, подать заявление можно на любые формы обучения, в том числе и на целевое, на программы бакалавриата и специалитета, а также на второе высшее образование.

В Минцифры подчеркнули, что в этом году к сервису уже подключены 1 022 вуза.

Кроме того, ведомство опубликовало порядок поступления в вуз онлайн. В соответствии с которыми в первую очередь необходимо запросить в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях для того, чтобы не приходилось вводить их вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз.

Потом заполняется заявление с указанием приоритетов зачисления и желаемой формы обучения. Когда заявление будет отправлено, в дальнейшем возможно отслеживать свое место в конкурсных списках в реальном времени, добавили в министерстве.

На последнем этапе подается оригинал документа об образовании онлайн, после чего остается ждать уведомления о зачислении.

Ранее редакция сообщала, что изменились правила приема в высшие учебные заведения в 2023.