Где найти хорошего психолога онлайн

В сложных ситуациях психолог-онлайн сможет восстановить нарушенное душевное равновесие, проработать источники стресса, выстроить нормальные здоровые отношения с самим собой и с окружающими. При этом крайне важно, чтобы специалист по ту сторону монитора обладал необходимыми знаниями и опытом, поскольку принцип «Не навреди» в психологии особенно актуален. Поиски «своего» психолога – процесс довольно сложный.
В большинстве случаев хороших психологов находят по рекомендации родных или друзей. Однако такой подход чреват некоторыми негативными факторами и подводными камнями:
Необходимость психологической поддержки – тот случай, когда обращение к врачу «по знакомству» может принести больше вреда, чем пользы.
В сети можно найти проверенные сервисы, специализирующиеся на подборе психотерапевтов. Преимущества обращения очевидны:
Хороший психолог работает в режиме сеанса видеосвязи с использованием наиболее удобных онлайн-платформ.
Виртуальная психологическая помощь не уступает по качеству классической очной консультации. Сеанс проходит 45-50 минут, за это время терапевт на основе полученной от клиента информации проводит первичный анализ, фиксирует психоэмоциональный статус.
В разговоре с психологом клиент может испытывать волнение. Хороший психолог сможет абстрагироваться от эмоций клиента, определить истинную проблему, с которой обратился человек и определить механизм ее решения.
В ходе консультации терапевт внимательно выслушает клиента, будет выстраивать общение таким образом, чтобы прийти к устойчивым результатам. Если после первых сеансов эмоциональный накал у клиента стал ниже, он почувствовал душевное облегчение – это говорит о правильном выборе терапевта.
Изображение с сайта pixabay.com
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