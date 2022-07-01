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Где найти хорошего психолога онлайн

  • 01/07/2022, 03:11
Обращение за психологической помощью иногда бывает жизненной необходимостью.

В сложных ситуациях психолог-онлайн сможет восстановить нарушенное душевное равновесие, проработать источники стресса, выстроить нормальные здоровые отношения с самим собой и с окружающими. При этом крайне важно, чтобы специалист по ту сторону монитора обладал необходимыми знаниями и опытом, поскольку принцип «Не навреди» в психологии особенно актуален. Поиски «своего» психолога – процесс довольно сложный.

Рекомендация знакомых

В большинстве случаев хороших психологов находят по рекомендации родных или друзей. Однако такой подход чреват некоторыми негативными факторами и подводными камнями:

  • Друг/коллега не может в полной мере оценить профессиональные качества психолога. Улучшение состояния может произойти в результате изменения внешней ситуации, а не после проведенной терапии.
  • Каждый случай в психотерапии уникален. Если лечение помогло знакомому, оно может оказаться бесполезным для вас.
  • Психотерапевт не может одновременно работать с родственниками или знакомыми между собой людьми.
  • Друг может порекомендовать специалиста с ненаучным подходом, называющего себя психологом. В результате беседа будет проходить с приверженцем эзотерики.

Необходимость психологической поддержки – тот случай, когда обращение к врачу «по знакомству» может принести больше вреда, чем пользы.

Сервисы по подбору психологов онлайн

В сети можно найти проверенные сервисы, специализирующиеся на подборе психотерапевтов. Преимущества обращения очевидны:

  • подбор специалистов осуществляется после проверки их образования, профпригодности, опыта практической работы;
  • обратная связь с клиентами с возможностью оценить качество терапии;
  • отсутствие платы за подбор психолога онлайн. Сервис для клиента всегда бесплатный;
  • возможность выбора психотерапевта по конкретному запросу.

Хороший психолог работает в режиме сеанса видеосвязи с использованием наиболее удобных онлайн-платформ.

Обращение к психологу-онлайн

Виртуальная психологическая помощь не уступает по качеству классической очной консультации. Сеанс проходит 45-50 минут, за это время терапевт на основе полученной от клиента информации проводит первичный анализ, фиксирует психоэмоциональный статус.

В разговоре с психологом клиент может испытывать волнение. Хороший психолог сможет абстрагироваться от эмоций клиента, определить истинную проблему, с которой обратился человек и определить механизм ее решения.

В ходе консультации терапевт внимательно выслушает клиента, будет выстраивать общение таким образом, чтобы прийти к устойчивым результатам. Если после первых сеансов эмоциональный накал у клиента стал ниже, он почувствовал душевное облегчение – это говорит о правильном выборе терапевта.

Изображение с сайта pixabay.com

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