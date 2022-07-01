НГУ создаст передовую инженерную школу

Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурса на участие в федеральном проекте «Передовые инженерные школы» (ПИШ), который будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям развития техники и технологий при участии работающих инженеров как наставников. Новосибирский государственный университет стал единственным вузом региона, вошедшим в число 30 победителей, и получит на создание ПИШ «Когнитивная инженерия» 84,5 млн рублей, сообщила пресс-служба НГУ.

— Ключевыми партнерами новой модели ПИШ становятся технологические предприниматели и лидеры инновационных компаний. Роль таких компаний — вместе с научным поясом Академгородка и крупной индустрией выявить технологические барьеры и сформулировать повестку исследований и разработок по их преодолению. Роль ПИШ — совместно с предпринимателем декомпозировать барьеры на ключевые блоки и организовать кооперацию компаний, университетов и институтов, — поясняет директор научно-образовательного центра «Газпромнефть – НГУ» Сергей Головин. — При этом в НГУ на со-инвестиции со стороны ПИШ и предпринимателя создаются исследовательские центры для закрытия ключевых пропущенных компетенций и инфраструктуры. Важный момент, что результатом деятельности являются даже не конкретные продукты, а технологические платформы, которые устраняют системные разрывы индустрии и является основой не одного, а целой линейки продуктов.

Примером такой платформы, по его словам, может быть создание технологии производства одностенных углеродных нанотрубок, из которой в Академгородке выросла компания OCSiAl, имеющая капитализацию более полутора миллиардов долларов. Предприниматель инвестирует свои ресурсы и компетенции в развитие исследовательских центров ПИШ НГУ, но имеет все возможности по их управлению, а также влияет на задание общей рамки развития ПИШ через участие в управляющем совете ПИШ.

Ключевыми тематиками ПИШ «Когнитивная инженерия» станут аэрокосмическое приборостроение, биологические сенсорные системы, геофизические системы для нефтегазовой отрасли. Ожидается, что к 2030 году новая образовательная модель с упором на развитие инженерного типа мышления и соответствующих навыков приведет к росту числа НИОКР, выполняемых университетом в указанных областях, в 10 раз по сравнению с 2022 годом, что составит более 1,5 млрд рублей ежегодно. А НГУ пройдет через необходимую трансформацию от исследовательского университета к предпринимательскому, выпускники которого будут лидерами формирования и реализации комплексных инженерных проектов.

Ранее редакция сообщала, что создание одной станции СКИФ сдвигается. Оборудование для нее планируют создавать в России.