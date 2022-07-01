Рекламодателям

НГУ создаст передовую инженерную школу

  • 01/07/2022, 09:00
новости Новосибирска
Она будет ориентирована на аэрокосмическое приборостроение, биологические сенсорные системы, геофизические системы для нефтегазовой отрасли.

Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурса на участие в федеральном проекте «Передовые инженерные школы» (ПИШ), который будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям развития техники и технологий при участии работающих инженеров как наставников. Новосибирский государственный университет стал единственным вузом региона, вошедшим в число 30 победителей, и получит на создание ПИШ «Когнитивная инженерия» 84,5 млн рублей, сообщила пресс-служба НГУ.

— Ключевыми партнерами новой модели ПИШ становятся технологические предприниматели и лидеры инновационных компаний. Роль таких компаний — вместе с научным поясом Академгородка и крупной индустрией выявить технологические барьеры и сформулировать повестку исследований и разработок по их преодолению. Роль ПИШ — совместно с предпринимателем декомпозировать барьеры на ключевые блоки и организовать кооперацию компаний, университетов и институтов, — поясняет директор научно-образовательного центра «Газпромнефть – НГУ» Сергей Головин. — При этом в НГУ на со-инвестиции со стороны ПИШ и предпринимателя создаются исследовательские центры для закрытия ключевых пропущенных компетенций и инфраструктуры. Важный момент, что результатом деятельности являются даже не конкретные продукты, а технологические платформы, которые устраняют системные разрывы индустрии и является основой не одного, а целой линейки продуктов.

новости Новосибирска

Конструкторов пока не впечатляют меры господдержки

Примером такой платформы, по его словам, может быть создание технологии производства одностенных углеродных нанотрубок, из которой в Академгородке выросла компания OCSiAl, имеющая капитализацию более полутора миллиардов долларов. Предприниматель инвестирует свои ресурсы и компетенции в развитие исследовательских центров ПИШ НГУ, но имеет все возможности по их управлению, а также влияет на задание общей рамки развития ПИШ через участие в управляющем совете ПИШ.

Ключевыми тематиками ПИШ «Когнитивная инженерия» станут аэрокосмическое приборостроение, биологические сенсорные системы, геофизические системы для нефтегазовой отрасли. Ожидается, что к 2030 году новая образовательная модель с упором на развитие инженерного типа мышления и соответствующих навыков приведет к росту числа НИОКР, выполняемых университетом в указанных областях, в 10 раз по сравнению с 2022 годом, что составит более 1,5 млрд рублей ежегодно. А НГУ пройдет через необходимую трансформацию от исследовательского университета к предпринимательскому, выпускники которого будут лидерами формирования и реализации комплексных инженерных проектов.

 

Ранее редакция сообщала, что создание одной станции СКИФ сдвигается. Оборудование для нее планируют создавать в России. 

Фото пресс-службы НГУ

897

Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии приборостроение образование наука


Комментировать

пока нет комментариев
новости Сибири

Обратный пересмотр контрактов убьёт рынок строительных подрядчиков

Глава окружного отделения НОСТРОЙ не видит феерического снижения цен на стройматериалы
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске откроется филиал международной проектной компании

Она планирует создать более 200 рабочих мест.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Снижение цен на стройматериалы снова приведет к пересмотру ПСД?

Повышения цены контракта удалось добиться немногим предпринимателям.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Как заинтересовать молодежь академической музыкой

В Новосибирской филармонии прошла презентация проекта «Голоса оркестра. Детальный разбор».
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

Количество уголовных дел по подставным фирмам в Сибири выросло в 3,5 раза

01/07/2022, 15:27

Обратный пересмотр контрактов убьёт рынок строительных подрядчиков

01/07/2022, 14:39

С 1 июля начали действовать новые правила продажи сложных финансовых продуктов

01/07/2022, 14:33

Экс-чиновнику мэрии отказали в апелляции по сроку заключения

01/07/2022, 14:18
Популярное

На обновленной десятирублевой купюре появится изображение Новосибирска

01/07/2022, 12:34

С 1 июля должники получили защиту от списания прожиточного минимума на своих счетах

01/07/2022, 10:34

Выбросил мусор — лишился машины

30/06/2022, 16:45

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«ПРОфессия железнодорожник» – номинация, посвящённая труженикам Западно-Сибирской магистрали, вновь открыта на проекте «Сибирь.ПРО»

01/07/2022, 12:40

Банк «Левобережный» дарит руководителям компаний комплимент за торговый терминал

30/06/2022, 17:56

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-3 лучших доходных карт – Банки.ру

30/06/2022, 16:19
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска