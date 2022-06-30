Снижение цен на стройматериалы снова приведет к пересмотру ПСД?

Ситуацию с исполнением госконтрактов и расчетами с подрядчиками в Сибири взяла на контроль Генеральная прокуратура Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу. Она обсуждалась на заседании межведомственной группы 29 июня. Как уточняется в сообщении прокуратуры, только представители бизнес-структур Новосибирской области и Кемеровской области обозначили проблемы наличия просроченной кредиторской задолженности по исполненным публичным контрактам, общий размер которой в этих регионах превысил 100 млн рублей. В Генпрокуратуре отметили, что все сигналы, поступающие по этой тематике, фиксируются, и пояснили, что будут работать с каждым обращением. Кроме того, и.о. начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов дал поручение областному прокурору Новосибирской области собираться с предпринимателями каждые 3 недели и рассматривать накопившиеся у них проблемы.

Он пояснил редакции, что самый проблемный вопрос — с капремонтом. В Новосибирской области в 2021 году программа капремонта была практически сорвана, в 2022 году проблема только нарастает. Раньше ключевым фактором влияния на этот процесс была пандемия, в 2022 году — резкий рост цен на стройматериалы. По его словам, механизмы пересмотра контрактов существуют, но не работают.

— По моей информации, сегодня в регионе практически нет подтвержденных случаев пересмотра контрактов, за исключением крупных инфраструктурных проектов: ЛДС, четвертый мост, строительство опорных дорог, Восточного обхода. Там действительно все хорошо, — комментирует Салов. — Но при этом есть огромное количество невыполненных контрактов в самых разных сферах. К нам в реготделение поступает много обращений от бизнеса. Подрядчики — малый и средний бизнес — не могут закупить стройматериалы, не могут приступить к работе и в результате попадают в «черные списки».

Кстати, о полном провале контрактации в первом квартале 2022 года сегодня на заседании бюджетного комитета говорил и депутат регионального парламента, президент ПСК «Сибирь» Валерий Червов. Он также предупредил, что если региональные контракты еще, может быть, удастся переиграть, то по федеральным, если торги не будут проведены вовремя, регион вообще может потерять деньги.

Напомним, в поправках в бюджет 2022 года, которые сейчас рассматривает региональный парламент, заложены 4,8 млрд рублей на преодоление последствий удорожания строительных ресурсов, в том числе актуализацию проектно-сметной документации.

Однако стоит отметить, что депутаты уже заговорили об обратном пересмотре ПСД.

— Я думаю, что часть ПСД, прошедшей экспертизу, выходила в марте-апреле, когда был пик роста стоимости стройматериалов. Сейчас мы наблюдаем, что основные материалы упали в цене даже до уровня февраля 2022 года. Планируется ли обратный пересмотр экспертных заключений, которые давались при высокой стоимости строительства объектов с участием государственного финансирования? — поинтересовался у членов правительства при рассмотрении поправок в бюджет депутат, гендиректор строительной компании АО «Астон.Стройтрест 43», учредитель управляющей компании «Фуд-Мастер» Николай Машкарин.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков согласился, что откат стоимости стройматериалов действительно идет. Но он сообщил, что в пик роста цен регион не получил никакую проектно-сметную документацию.

— Основную массу ПСД мы отработали в ценах 3-4 кварталов 2021 года. По остальным объектам вышли на экспертизу в апреле-мае. По некоторым объектам будем корректировать ПСД по постановлению правительства №1315. Есть возможность привести стоимость строительства к сегодняшним параметрам. Мы это учтем, — сообщил министр.

По данным главы областного Минфина Виталия Голубенко, прогнозный уровень годовой инфляции в РФ уже снизился с 20 до 16%. Он не исключил, что будет снижение до 14%.

Кстати, на вопрос депутатов о том, укладывается ли область в утвержденный размер инвестфонда, предназначенный для выплаты по ГЧП и концессионным проектам, после изменения цен на стройматериалы в Минэкономразвития оперативно ответить не смогли. Напомним, согласно областному закону на эти цели регион может направить не более 2,5% от собственных доходов бюджета в год.

Ранее редакция приводила комментарий экспертов о том, что в Новосибирске дешевеют стройматериалы.