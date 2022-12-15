Где продают ноутбуки Apple? Разбираемся, где выгоднее всего.

Производитель уделяет большое внимание внешнему виду устройств, производительности, длительности работы от встроенного аккумулятора и многим другим особенностям. Благодаря этому на выходе получается очень качественный продукт, привлекающие внимание большинства покупателей.

Но, несмотря на многочисленные достоинства, ноутбуки все-равно нельзя назвать совершенными. После длительной эксплуатации они постепенно изнашиваются, теряют производительность и так далее.

Поэтому среди владельцев мобильных компьютеров возникает вопрос — где можно продать Apple MacBook с максимальной для себя выгодой.

Рассмотрим несколько распространенных вариантов:

Доски объявлений.

Это самое распространенное место, где продают ноутбуки Apple. Существует большое разнообразие сайтов, позволяющих выкладывать предложения о продаже компьютерной техники. Главным достоинством можно назвать достаточно быстрый поиск потенциального покупателя. Посещаемость подобных досок достигает нескольких миллионов человек в день. Поэтому сделка обязательно состоится. Что касается недостатков, сюда относится необходимость длительного ожидания. Некоторые объявления могут публиковаться на протяжении нескольких месяцев.

Это самое распространенное место, где продают ноутбуки Apple. Существует большое разнообразие сайтов, позволяющих выкладывать предложения о продаже компьютерной техники. Главным достоинством можно назвать достаточно быстрый поиск потенциального покупателя. Посещаемость подобных досок достигает нескольких миллионов человек в день. Поэтому сделка обязательно состоится. Что касается недостатков, сюда относится необходимость длительного ожидания. Некоторые объявления могут публиковаться на протяжении нескольких месяцев. Ломбарды.

Именно там многие продают ноутбуки Apple. Почти в каждом городе присутствуют ломбардные точки, принимающие бытовую технику, ювелирные изделия, компьютерные устройства и так далее. Этот вариант привлекает многих продавцов благодаря быстрому проведению сделки. Получить деньги на руки можно спустя всего несколько минут. Что касается очевидных недостатков, сюда относится занижение стоимости устройства. Некоторые ломбарды дают всего 50 или 70 процентов от реальной цены компьютера. Так что ломбарды подходят только для продавцов, которые согласны потерять большую часть прибыли во время проведения сделки.

Именно там многие продают ноутбуки Apple. Почти в каждом городе присутствуют ломбардные точки, принимающие бытовую технику, ювелирные изделия, компьютерные устройства и так далее. Этот вариант привлекает многих продавцов благодаря быстрому проведению сделки. Получить деньги на руки можно спустя всего несколько минут. Что касается очевидных недостатков, сюда относится занижение стоимости устройства. Некоторые ломбарды дают всего 50 или 70 процентов от реальной цены компьютера. Так что ломбарды подходят только для продавцов, которые согласны потерять большую часть прибыли во время проведения сделки. Скупка.

Это самый выгодный вариант продажи ноутбука. Сегодня существуют компании, занимающиеся скупкой поддержанных ноутбуков. Каждый потенциальный продавец способен воспользоваться онлайн оценкой стоимости своего компьютера на официальном сайте. Кроме того, есть возможность бесплатного выездка оценщика прямо на дом, который назовет точную цену компьютера Apple, учитывая его технические характеристики, год выпуска и визуальное состояние. При этом обозначенная стоимость не изменится на месте — во время проведения сделки.

Таким образом, лучше всего продавать ноутбуки Apple сотрудникам компьютерной скупки. Это самый выгодный и быстрый вариант, которым воспользовались уже тысячи продавцов.