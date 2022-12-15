Рекламодателям

Где продают ноутбуки Apple? Разбираемся, где выгоднее всего.

  • 15/12/2022, 12:25
Ноутбуки компании Apple считаются самым популярными на рынке благодаря их многочисленным достоинствам.

Производитель уделяет большое внимание внешнему виду устройств, производительности, длительности работы от встроенного аккумулятора и многим другим особенностям. Благодаря этому на выходе получается очень качественный продукт, привлекающие внимание большинства покупателей.

Но, несмотря на многочисленные достоинства, ноутбуки все-равно нельзя назвать совершенными. После длительной эксплуатации они постепенно изнашиваются, теряют производительность и так далее.

Поэтому среди владельцев мобильных компьютеров возникает вопрос — где можно продать Apple MacBook с максимальной для себя выгодой.

Рассмотрим несколько распространенных вариантов:

  • Доски объявлений.
    Это самое распространенное место, где продают ноутбуки Apple. Существует большое разнообразие сайтов, позволяющих выкладывать предложения о продаже компьютерной техники. Главным достоинством можно назвать достаточно быстрый поиск потенциального покупателя. Посещаемость подобных досок достигает нескольких миллионов человек в день. Поэтому сделка обязательно состоится. Что касается недостатков, сюда относится необходимость длительного ожидания. Некоторые объявления могут публиковаться на протяжении нескольких месяцев.
  • Ломбарды.
    Именно там многие продают ноутбуки Apple. Почти в каждом городе присутствуют ломбардные точки, принимающие бытовую технику, ювелирные изделия, компьютерные устройства и так далее. Этот вариант привлекает многих продавцов благодаря быстрому проведению сделки. Получить деньги на руки можно спустя всего несколько минут. Что касается очевидных недостатков, сюда относится занижение стоимости устройства. Некоторые ломбарды дают всего 50 или 70 процентов от реальной цены компьютера. Так что ломбарды подходят только для продавцов, которые согласны потерять большую часть прибыли во время проведения сделки.
  • Скупка.
    Это самый выгодный вариант продажи ноутбука. Сегодня существуют компании, занимающиеся скупкой поддержанных ноутбуков. Каждый потенциальный продавец способен воспользоваться онлайн оценкой стоимости своего компьютера на официальном сайте. Кроме того, есть возможность бесплатного выездка оценщика прямо на дом, который назовет точную цену компьютера Apple, учитывая его технические характеристики, год выпуска и визуальное состояние. При этом обозначенная стоимость не изменится на месте — во время проведения сделки.

Таким образом, лучше всего продавать ноутбуки Apple сотрудникам компьютерной скупки. Это самый выгодный и быстрый вариант, которым воспользовались уже тысячи продавцов.

Фото предоставлено рекламодателем

Реклама. Рекламодатель: ООО «Ноутбук Сити»

261

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске на 6 тысяч сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса

15/12/2022, 14:37

Власти уговаривают бизнес покупать продукцию друг друга, даже если она похуже качеством, чем иностранная

15/12/2022, 13:35

В Новосибирске создали первый сверхчувствительный тест для ранней диагностики рака кишки

15/12/2022, 12:33

НЗХК будет добиваться наказания подрядчика, виновного в неправильной утилизации отходов завода

15/12/2022, 12:29
Популярное

Больничные: ответы на популярные вопросы

15/12/2022, 14:19

Как, где и в чем встречать Новый 2023 год, что готовить

15/12/2022, 09:00

ГОСТ для электросамокатов вступит в силу с 1 февраля

14/12/2022, 15:23

Новости компаний

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

15/12/2022, 14:14

«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

15/12/2022, 11:40

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

15/12/2022, 11:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска