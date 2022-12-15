В новосибирском Музее природы откроется выставка «Динозавры»

21 декабря в Музее природы откроется выставка «Динозавры» из коллекции Палеонтологического института им. А. А. Борисяка Российской академии наук (Москва) – единственного специализированного научного учреждения в России, занимающегося изучением ископаемых организмов.

Динозавры – одни из самых поразительных существ, когда-либо существовавших на Земле. Они населяли Землю в мезозойскую эру (250 – 65 млн лет назад) и более чем 150 млн лет господствовали на планете. Многие дети обожают динозавров и легко отличают диплодока от тираннозавра. Их удивляют размеры и разнообразие форм и видов этих невероятных животных. Поэтому динозавры становятся для детей по-настоящему неисчерпаемой темой для изучения.

На выставке представлены слепки интереснейших палеонтологических находок, среди которых девять скелетов хищных и травоядных динозавров, а также нелетающей гигантской птицы гасторниса. Самый крупный экспонат – скелет хищного тарбозавра, высотой три метра и более шести метров в длину. Кроме того, на выставке будут представлены подлинники картин Константина Флёрова – известного палеонтолога, художника-анималиста и реконструктора обликов древних животных.

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Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского государственного краеведческого музея