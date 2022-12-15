НЗХК будет добиваться наказания подрядчика, виновного в неправильной утилизации отходов завода

— ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» выражает крайнюю степень озабоченности в связи с появившейся информацией о том, что отходы химического производства завода, переданные специализированной организации ООО «ЭкоСоюз» для утилизации, были обнаружены в карьере в Омской области, — говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО «НЗХК»).

Как говорится в сообщении, завод через закупки искал подрядчика, чтобы утилизировать отходы. В аукционе победило ООО «ЭкоСоюз». Завод убедился, что лицензия на осуществление этого вида деятельности у компании действующая и контракт был заключен.

— Согласно лицензии, у «ЭкоСоюз» либо должен был быть свой полигон для обращения с отходами, либо договор с теми, кто таким полигоном распоряжается. В данном случае предполагалось, что они будут утилизированы в городе Волжский Волгоградской области, — пояснили в пресс-службе НЗХК.

Отходы были переданы «ЭкоСоюз», и 9-го компания отчиталась об успешной утилизации, что, в частности, вызвало у предприятия столь серьезные сомнения, что подписывать итоговые документы не стали. Новосибирскому предприятию требовалось некоторое время на уточнение информации, и пока они ее уточняли, отходы уже обнаружились на омской свалке. На данный момент ПАО «НЗХК» хочет добиться наказания виновных.

Химические отходы «Новосибирского завода химконцентратов» (НЗХК, входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»), незаконную свалку которых обнаружили 9 декабря под Омском, были переданы компании «Экосоюз» 8 декабря и перевозились ее машинами.

Ранее редакция сообщала о том, что под Омском нашли место незаконного сброса химических отходов

Фото с официальной страницы Светланы Радионовой в Телеграмм-канале