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Где сегодня не допускается мытьё автомобиля и какие штраф начисляются при нарушении закона?

  • 09/06/2023, 15:26
Где мыть машину
Мойка машины для многих автовладельцев – это целое событие, ведь сегодня на территории нашего государства действует целый ряд различных ограничений, которые не дают мыть машину там, где захочется.

И данные ограничения являются не просто устным предупреждением или негласным правилом, они закреплены законодательно и в случае пренебрежения ими влекут за собой немаленькие штрафы. Потому прежде чем устраивать своему авто «банный день», ознакомьтесь со всеми правилами и положениями.

Где допускается мытьё машины?

Для начала стоит определиться с тем, где же всё-таки можно помыть сегодня машину. И здесь для всех владельцев авто прозвучит неутешительный вердикт – по закону мытьё любого автомобиля должно осуществляться на специализированной автомобильной мойке. Причём чистка должна проводиться при помощи специализированных моющих средств.

Причина введения такого ограничения проста – автомойки оборудованы всем необходимым для экологичного, безопасного и комплексного мытья авто разных габаритов. Здесь имеются и специальные сливы для оттока грязной воды, которые не дают ей попасть в грунт, и специальное оборудование, которое позволяет провести чистку быстро и без лишних проблем, и система фильтрации, которая помогает очистить отработанную воду и избавить её от вредных примесей.

Однако мойка – это не единственное место, где можно вымыть автомобиль без страха получить внушительный штраф. Допускается мытьё машины на частной территории гражданина. Но здесь есть много нюансов, которые нужно учесть. Провести мойку можно в личном гараже или на территории частного дома, однако грязная вода не должна при этом вытекать на общую улицу, она не должна попадать в грунт (даже на личной территории гражданина) и крайне желательно, чтобы у владельца авто имелись специальные очистительные системы, которые бы очищали отработанную воду.

Для владельцев авто из крупных городов (например, для жителей Москвы) предусмотрены специализированные площадки, предназначенные для самостоятельного мытья автомобиля. Здесь есть всё необходимое оборудование, а подача воды обеспечивается владельцем мойки. Но экономия от использования подобных моек не особенно велика. Единственным преимуществом является то, что владелец может лично вымыть свой автомобиль и не бояться, что его повредят.

Где недопустимо мытьё машины?

Учитывая всё вышесказанное, мыть машину в остальных местах строго запрещено. Под запрет попадают:

  • лесные массивы, посадки, парки, любые насаждения;
  • реки и другие водоёмы любого характера;
  • скверы, зелёные насаждения;
  • дворы многоквартирных домов, частных секторов (не личные);
  • общественные места;
  • парковки;
  • загородные территории.

Многочисленные запреты связаны с неблагоприятным воздействием, которое оказывает стекающая с автомобиля грязная вода, смешанная с моющими средствами. В составе содержатся продукты нефтепереработки, пыль, масло и другие опасные соединения, которые негативно сказываются на состоянии почвы и могут быть опасны для людей и животных.

Именно поэтому любые очистительные процедуры, касающиеся автомобилей любых габаритов, следует проводить только на специально отведённых для этого территориях. Тем более что плата за мойку будет значительно ниже, чем те штрафы, которые будут ожидать владельца авто, решившего нарушить закон. Максимум, что может себе позволить владелец машины, так это протереть тряпочкой фары, стёкла и номерные знаки, чтобы избежать вопросов от ГИБДД на дорогах.

Стоит помнить, что как таковых штрафов за слишком грязный автомобиль в стране сегодня не существует. Однако инспекторы ГИБДД имеют полное право остановить и оштрафовать водителя, у которого залеплены грязью номера на машине. Штраф может составлять 500 рублей за такое нарушение. Так что номера всегда должны хорошо просматриваться и читаться.

Размер штрафов за нарушение законодательства

Итак, если мириться с ограничениями и законом вы не согласны, то будьте готовы заплатить немалые штрафы за свой выбор. На сегодняшний день мойка и ремонт автомобиля во дворе или на приусадебном участке вне специально оборудованной для этого площадки обойдётся вам:

  • в 3-5 тысяч рублей – штраф за санитарно-эпидемиологическое нарушение;
  • штраф в размере 0,5-1% кадастровой стоимости участка (но не менее чем на 10 тысяч рублей) – за использование участка не по целевому назначению.

Если вы решили помыть или отремонтировать машину вблизи водоёма, то вам начислят:

  • штраф в размере до 2 тысяч рублей – начисление, связанное с нарушением правил охраны водных объектов;
  • штраф от 20 тысяч рублей – в случае если на прибрежной защитной территории установлен специальный режим (тут всё зависит от конкретной санитарной зоны).

Мытьё машины на других запрещённых территориях может повлечь за собой начисление сразу нескольких штрафных санкций, зависящих от территориальных особенностей, местного законодательства, санитарного режима и т.д.

Региональные ограничения

С государственными ограничениями всё более или менее понятно. Сложности возникают тогда, когда регулирование вопроса о мытье автомобилей затрагивает региональные особенности. Практически каждый субъект нашей страны разрабатывает законы и другие нормативно-правовые акты, которые затрагивают защиту экологии, окружающей среды и регулирующие вопросы благоустройства города. Естественно, среди всех вопросов имеются и свои правила, касающиеся мытья автомобилей.

Потому владельцам машин нужно ознакомиться не только с государственными, но и с региональными ограничениями, касающимися ухода за личным или корпоративным автомобилем. В частности, нужно изучить вопросы, касающиеся:

  • допустимых мест и объектов для мытья ТС;
  • требований к обустройству и оснастке мест и объектов, являющихся допустимыми для мытья авто;
  • размера штрафов, начисляющихся при несоблюдении требований.

У каждого региона могут быть свои особенности регулирования данного вопроса. Так что уточняйте эту информацию самостоятельно.

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