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Выходные в Новосибирске ожидаются с дождями и грозами

  • 09/06/2023, 14:38
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Выходные в Новосибирске ожидаются с дождями и грозами
По сравнению с недельной жарой, станет заметно прохладнее.

В период с 9 по 11 июня на территории Новосибирска ожидается понижение температуры, усиление ветра, дожди и грозы. Такой прогноз озвучивает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». По данным метеорологов, в пятницу 9 июня ещё сохранится достаточно тёплая погода с температурой +26 +28 градусов, но с последующим её понижением в течение дня.

В субботу 10 июня ночная температура составит +13 +15 градусов, дневная + 22 +24.

В воскресенье 11 июня ночная температура станет чуть ниже +11 +13 градусов, в то время, как дневная, наоборот, повысится до +24 +26.

В выходные в Новосибирске будут идти дожди с грозами.

Напомним, что на протяжении почти всей недели на территории города отмечалась аномально жаркая погода. Ближе к концу недели в отдельных районах области прошёл дождь и град.

Ранее редакция сообщала, как погодные условия сделали катастрофической ситуацию с заготовками кормов в хозяйствах области.

Фото Pixabay.com, автор Guvo59

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : погода на выходные


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