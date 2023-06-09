Выходные в Новосибирске ожидаются с дождями и грозами

В период с 9 по 11 июня на территории Новосибирска ожидается понижение температуры, усиление ветра, дожди и грозы. Такой прогноз озвучивает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». По данным метеорологов, в пятницу 9 июня ещё сохранится достаточно тёплая погода с температурой +26 +28 градусов, но с последующим её понижением в течение дня.

В субботу 10 июня ночная температура составит +13 +15 градусов, дневная + 22 +24.

В воскресенье 11 июня ночная температура станет чуть ниже +11 +13 градусов, в то время, как дневная, наоборот, повысится до +24 +26.

В выходные в Новосибирске будут идти дожди с грозами.

Напомним, что на протяжении почти всей недели на территории города отмечалась аномально жаркая погода. Ближе к концу недели в отдельных районах области прошёл дождь и град.

Ранее редакция сообщала, как погодные условия сделали катастрофической ситуацию с заготовками кормов в хозяйствах области.