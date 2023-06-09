Все туалеты в парках города Новосибирска на следующий год станут бесплатными

Как рассказала редакции Infopro54 вице-мэр Анна Терешкова, перед дирекцией парков Новосибирска поставлена задача сделать в следующем году все туалеты в муниципальных парках бесплатными для посетителей. При этом, она уточнила, что вопрос компенсации затрат предпринимателей, будет лежать тоже на дирекции.

Анна Терешкова отметила, что на сегодняшний день уже действуют бесплатные туалеты в Центральном Парке, Михайловской набережной, в парке «У моря Обского» и некоторых других.

— Мы долго изучали эту проблему. Ездили по всей стране, были в Минске. К слову сказать, в Минске все туалеты в парках — платные. У нас ситуация разная. Например, на Михайловской набережной есть один бесплатный туалет, расположенный у колеса обозрения, и платный — находится на другом конце набережной. Поэтому мы решили сделать со следующего года для всех одинаковые условия и убрать плату за пользование уборными, — прокомментировала Анна Терешкова.

Напомним, в настоящее время во многих туалетах, расположенных в парках плата за вход составляет 50 рублей.

Согласно данным 2ГИС, по запросу «общественный туалет в Новосибирске» выдает 2066 результатов, в том числе расположенные в ТЦ, вокзалах, заведениях общепита и т.д.

По данным мэрии в Новосибирске 11 парков. На правом берегу — шесть парков (Михайловская набережная, Заельцовский парк, парк «Центральный» и др). На левом берегу Новосибирска находятся парки: «Бугринская роща», «У моря Обского», парк «Арена», а также «Парк Кирова» и «Затулинский дисперсный парк».

Ранее редакция сообщала, что парк Усть-Тула представили на суд общественности в Новосибирске.