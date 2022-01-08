Где в квартире можно спрятать деньги, чтобы их не нашли воры

Где в жилой площади можно спрятать ценности, чтобы грабители их не нашли?

Существует много мест, в которых можно прятать свои финансы. Для начала необходимо узнать, куда нельзя прятать деньги. Ведь есть такие места, которые в первую очередь осматриваются мошенниками.

Для начала эксперты рекомендуют не сберегать крупные денежные средства в кошельках или сумках, которые лежат на видном месте, так как в первую очередь воры проверяют именно эти места. Также мошенники присматриваются к карманам пуховиков, джемперов и пальто, висящих на плечиках, поэтому в них сберегать финансы также не нужно.

Затем воры осматривают все предметы, висящие на стенах.

Сюда относят:

фотографии;

картины;

зеркала;

награды;

титулы и т.д.

За этими предметами не рекомендуется сберегать денежные средства.

После чего воры начнут проверять тумбы, комоды и гардеробные. Все, что сберегается в вещах, будет найдено, так как домушники вытащат эти предметы наружу. Также не рекомендуется прятать деньги в книги, белье или же конверты.

Многие любят скрывать деньги под матрасом. Казалось бы, это просто шутка из интернета, но это далеко не так. Домушники часто находят деньги под матрасами или постельным бельем.

Однако есть люди, которые считают, что они смышленее воров и прячут драгоценности или деньги:

в бачке унитаза;

в тумбочке, располагающейся под ванной;

в банках, где хранятся сыпучие;

в мусорных баках;

в цветочных горшках.

Но на самом деле это такие же опасные места, так как воры в них обязательно заглянут.

Где можно утаить деньги от домушников?

Многие эксперты считают, что чтобы спрятать деньги от воров, необходимо думать, как мошенники. Существует несколько идей, где можно сберегать финансы, кроме банка, чтобы они были в безопасности.

Гостиная или спальная комната

Наиболее распространенным методом хранения драгоценностей могут стать детские игрушки, которыми ваш ребенок давно не играет. Главное – аккуратно поместить финансы и заштопать зайца или медведя так, чтобы не было видно, что в нем что-то таится. К тому же, необходимо игрушку размещать на видном месте, что не вызовет сомнений у домушников о том, что это просто детская безделушка.

Некоторые люди, увлекающиеся теннисом, прячут деньги в мячиках и помещают их в коробку с другими мечами. Необходимо лишь пометить «особенный» предмет так, чтобы это было малозаметно.

Утаить финансовые средства от мошенников можно и в карнизе. Для этого достаточно свернуть деньги в трубочку, после чего разместить их в карнизе и плотно закрыть заглушку.

Это наиболее оптимальные методы, так как вряд ли домушникам хватит времени, чтобы снять карниз или же разрезать все мячи и игрушки в доме.

Но есть и более секретные места, в которых воры вряд ли найдут сбережения. Сюда относят поддельную розетку, располагающуюся на стене. Важно, чтобы это «хранилище» не выделялось среди других предметов и вписывалось в интерьер.

Тайник можно разместить и в межкомнатной двери, в случае если она обладает внутренней полостью. Для этого в торце следует сделать выемку и положить туда «сокровища». Конечно, при этом дырку необходимо заделать таким образом, чтобы она не вызывала каких-то догадок.

Если в жилом помещении стены и потолок изготовлены из гипсокартона, тогда сделайте сокровищницу и в этих местах. Преимуществом такого тайника станет то, что невозможно будет понять, где спрятаны финансы с помощью простукивания по стене или потолку. При этом нишу необходимо заделать так, чтобы не было заметно, что там что-то есть.

А что касается подвесных потолков, там тоже можно спрятать ценности и деньги, а именно в местах выхода проводов.

Ванная комната

Что касается унитазных бачков, выше информация уже была предоставлена – в них не рекомендуется прятать заначки. Но есть продуманные владельцы квартир и домов, которые приделывают груз к пакетику и размещают ценности на самом дне бачка. Ведь там не будет видно, что вы что-то спрятали. Но и этот секрет домушники раскрыли.

Денежные средства и драгоценности необходимо поместить в пакет, который не будет пропускать жидкость, и разместить их в поплавке унитаза. При этом необходимо понимать, что вещи должны быть легкими, иначе бачок перестанет выполнять первоначальную функцию.

Также денежные средства можно поместить в карниз, который находится в ванной комнате и служит держателем для раздвижной шторки. Мошенникам вряд ли хватить времени, чтобы разобрать его и посмотреть, есть ли там деньги.

Также тайник можно сделать в полу в ванной комнате, но при этом воры не должны заметить, что с вашим покрытием что-то не так.

Балкон

Одним из наиболее популярных мест для сбережения денежных средств и драгоценностей в квартире считается балкон, так как преступникам попросту не хватает времени, чтобы туда выбраться. К тому же, соседи могут заметить, что кто-то рыскает в вашей квартире и сообщить в полицию. Поэтому многие и прячут «сокровища» на балконе. Это может быть, как видное, так и малозаметное место.

Также можно продумать планы наперед и постараться обхитрить воров. Для этого достаточно разместить небольшие суммы на видных местах, куда чаще всего заглядывают домушники. А более крупные сбережения необходимо спрятать более качественно. В случае, если домушники найдут хотя бы 2 сбережения, которые вы не пытались утаить, они поймут, что искать в квартире больше нечего.

Однако, используя данный метод, необходимо понимать, что изредка владельцев жилой площади и финансов может настораживать одна и та же опасность – инфляция.

Поэтому рекомендуется все свои сбережения хранить на банковской карте или счетах, так как невозможно предугадать, когда к вам в гости зайдут домушники.